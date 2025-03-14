Mobbing yasası Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda mobbing yasasının detaylarına yer verildi. Bakan Işıkhan ise "Çalışma hayatında huzur ve verimlilik de hem ekonomik büyüme için hem de toplumsal barışın sağlanması açısından kritik öneme sahiptir. Bu nedenle iş yerlerinde mobbing ile mücadelede kararlıyız" açıklamalarında bulundu. İşte mobbing yasası ve şikayet yerleri ile ilgili detaylı bilgiler.

Mobbing Yasası Nedir?

İşyerlerindeki soruşturma süreçleri ise çalışanların özel hayatlarının korunması ve/ veya gerçeğe aykırı psikolojik taciz iddialarıyla kurum ve kuruluşların itibar ve saygınlıklarının zarar görmemesi konusunda azami hassasiyetle yürütülecek. Toplu sözleşmelere psikolojik taciz hususunda önleyici-koruyucu nitelikte hükümler koyulacak. Psikolojik tacize maruz kalanlar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, TBMM Dilekçe Komisyonu ve ALO 170 gibi platformlara da başvurabilecek.

Anayasanın 12.maddesine göre,

“herkes kişiliğine bağlı dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder.”

Ayrıca çeşitli maddelerinde kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı, kişi hürriyeti ve güvenliği, zorla çalıştırma yasağı, özel hayatın gizliliği ve dokunulmazlığı gibi kişilik hakkı kapsamında yer alır nitelikteki haklar düzenlenmektedir. 11.maddesinde 1. Fıkrasının

“Anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yargı organlarını ve şahısları bağlayan temel hukuk kurallarıdır.”

Şeklindeki ifadesi ile de yatay etkisini bir diğer deyiş ile temel hak ve hürriyetlerin sadece kişi devlet ilişkilerinde değil, kişiler arası ilişkilerde de uygulama alanı bulacağını ortaya koymaktadır.

Mobbing Nedir?

Mobbing kelime olarak; psikolojik şiddet, baskı, taciz, rahatsız etme, sıkıntı verme anlamlarına gelen mobbing, çalışma yaşamında bireylere üstleri, eşit düzeydeki çalışanları veya astları tarafından sistematik biçimde uygulanan her tür kötü muamele, tehdit, şiddet, aşağılama gibi davranışları ifade eden anlamlar taşımaktadır.

Mobbing Yasası Neleri Kapsar? Nereye Şikayet Edilir?

Mobbing Genelgesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu yeniden yapılandırılacak. Mobbinge maruz kalan çalışanlar ALO 170 üzerinden şikayette bulunabilecek.

Genelgede de bunun temel çizgileri üzerinden baktığımız zaman temel hak ve özgürlüklerin ihlali anlamına gelen her türlü eylem ve davranış psikolojik taciz olarak nitelendirilecektir.

-Mobbing, belirli bir zaman çerçevesinde üst üste tekrarı sağlanan davranışlar bütünüdür.

-Mobbing imalı ve anlaşılması güç şekilde uygulanır.

-Psikolojik taciz, zaman diliminde çalışanın maruz kaldığı davranışlardan birçoğu, tek başına incelendiğinde, hukuka aykırılık teşkil etmez.

-Mobbing vakalarının geneli, hedeflenen personelin iş yerinden ayrılmasını, atılmasını, istifa etmesini sağlamaya yönelik hareket bütünüdür.

-Psikolojik taciz gerek Anayasamızda gerekse iş hukukunda işverenin sorumluluklarından biri olan “eşit davranma” borcuna aykırılık teşkil eder.

-Mobbing vakalarının çoğu, işverenin, iş güvenliği ve işçi sağlığı açısından tabi olduğu hükümlere ve bilhassa da gözetme borcuna aykırılık teşkil eder.

-Psikolojik taciz, genellikle kişilik haklarına tecavüz teşkil eder ve iş akdinin haklı gerekçeyle feshi kapsamında değerlendirilir.

Kişiler çalıştıkları kurum ve kuruluşa, Cumhurbaşkanlığı iletişim merkezine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonuna, Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi (ALO 170) aracılığıyla veya doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ya da Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna ve Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurularını iletebilirler.

- Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ve yetkili idari makamlara yazı ile başvurma hakkına sahiptirler. Başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç 30 gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir. İşlem safahatının duyurulması halinde alınan sonuç ayrıca bildirilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderilen dilekçelerin, Dilekçe Komisyonu’nda incelenmesi ve karara bağlanması 60 gün içinde sonuçlandırılır.

-ALO 170 hattı üzerinden psikolojik taciz şikayet başvuruları, başvuruyu yapan kişinin kamu veya özel sektörde çalışmasına bağlı olarak farklı şekilde değerlendirilmektedir. Özel sektör çalışanlarınca yapılan başvurular, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından incelenmekte kamu sektöründe çalışanlar tarafından yapılan başvurular ise psikolojik tacizin gerçekleştiği kurum tarafından incelenmektedir.

-ALO 170 çağrılarına en geç 72 saat içerisinde cevap verilir.

Kısaca her kurumun kendi içerisinde farklı uygulamaları mevcuttur.”







