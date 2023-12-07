Araç sahipleri 7 Aralık Perşembe güncel güncel benzin-mazot fiyatı için araştırmalarını yaparken son dakika gelişmesi yaşandı. Motorin ve benzin başta olmak üzere akaryakıt fiyatları uzun bir süredir sabit kalmıştı. Ancak Petrol fiyatlarında yaşanan yüzde 4’lük düşüş ile 5 ayın en düşük seviyesinin görülmesi bugün itibarıyla akaryakıt istasyonlarında tabelaları değiştirdi. Motorin fiyatları için indirim yapıldı.

MOTORİNE İNDİRİM TABELAYA YANSIDI

Motorin için bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1.34 TL indirim fiyatlara yansıtıldı. Benzin fiyatı için şimdilik herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.

İNDİRİM SONRASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Motorine yapılan indirimin ardından fiyatlar İstanbul’da ortalama 36,22 TL, Ankara’da 36,83 TL, İzmir’de ise 36,98 TL’den satılıyor.

Benzin fiyatı İstanbul’da 34,55 TL, Ankara’da 35,21 TL, İzmir’de 35,31 TL seviyelerinde bulunuyor.

PETROL FİYATLARI SON 6 AYIN DİBİNDE

Petrol fiyatları, OPEC+ dışındaki ülkelerin, özellikle de ABD’nin hızla ham petrol pompalaması ve Çin ekonomisine ilişkin endişelerin artmasıyla birlikte Eylül ayındaki yüksek seviyelerinden dik bir düşüş eğilimine girdi. Fiyatlar ABD verilerinin benzin stoklarında beklenenden fazla artış olduğunu göstermesinin ardından küresel yakıt talebine ilişkin endişelerin artmasıyla Çarşamba günü yaklaşık yüzde 4 düşerek Haziran'dan bu yana en düşük seviyelerine geriledi. Bugün bir miktar toparlanma görülse de brent petrol 74,65 dolardan, ham petrol ise 69,77 dolardan işlem görüyor.







