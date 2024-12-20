Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi'ne farklı meslek gruplarından toplamda 172 memur alınacak.

MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ 2024

Başvurular, 20-24 Ocak 2025 tarihlerinde Bakanlığın internet sitesindeki "Duyurular" bölümünde yayımlanacak olan "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak.

MSB MEMUR ALIMI SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Kılavuza göre, Milli Savunma Bakanlığı memur alımı başvuruları 20 Aralık Cuma günü başladı ve 20 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

Adaylar, başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden e-Devlet şifresiyle çevrim içi gerçkleştirebilecek.

Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup, posta vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

SINAV TARİHİ VE YERİ

Mülakat sınavına girmeye hak kazanan adayların mülakat sınav tarihi ve yeri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca Millî Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarında da duyurulacaktır.

MSB ALIMI SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış ve puan almış olmak,

c) Başvuru tarihi itibariyle üst öğrenim durumuna göre nitelik tablosunda (Tablo-2) bulunan her bir kadro ünvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak, ç) Süresi içinde istenen bilgi ve belgeleri sisteme yüklemiş olarak başvuru işlemini tamamlamak.

SINAV ÜCRETİ

Sınav ücreti 200 (ikiyüz) TL’dir. Adaylar, başvuru işlemleri tamamlanmasını müteakip sınavlara çağrı yapıldıktan sonra duyuruda belirtilecek tarihler arasında T.C. Vakıflar Bankasının internet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerinden Ödemeler/Eğitim ve Sınav Ödemeleri/Sınav Ödemeleri/Millî Savunma Bakanlığı Personel Sınav Ödemeleri ekranından, başvuru sahibinin (adayın) TC Kimlik Numarası girilerek sınav ücreti yatırılacaktır.

a) Sınav çağrı belgesi,

b) T.C. Kimlik Kartı/Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

c) Öğrenim belgesi (diploma) veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya kurum veya noterden

onaylı sureti veya e-Devletten alınan belge ya da yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve fotokopisi,

ç) Müracaat ettiği ünvana ait ustalık-kalfalık belgesi, avukatlık ruhsatı, güvenlik görevlisi

kimlik kartı, kurs belgesi ve ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen (CPE,

Akademik vb.) yabancı dil yeterlilik belgesi aslı veya onaylı sureti.







