MSÜ harp okulları sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Milli Savunma Üniversitesi 2021 sınav sonuçları sorgulama ekranı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları sınav sonuçları açıklandı. Adaylar sonuç sorgulama ekranı ve MSÜ taban puanlarını merak ediyorlar

MSÜ SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları sınav sonuçları duyuruldu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sınav sonuçlarının "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinde yayınlandığı belirtildi.

Adaylar sınav sonuçlarına, T.C. kimlik numaraları ile sayfadaki onay kodunu girerek erişebilecek.

MSÜ YERLERŞTİRMELER NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okullarına "Aday Yerleştirme İşlemleri" kayıt tarihleri de netleşti.

Çağrı ve kayıt işlemleri 23 Ağustos-07 Eylül 2021 (son tarih 07 Eylül 2021 saat 17:00'e kadar) tarihleri arasında yapılacak.

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Kontenjanlarda eksik kalması halinde ek çağrı ve kayıt işlemleri 08-17 Eylül 2021 (son tarih 17 Eylül 2021 saat 17:00'e kadar) tarihleri arasında yapılacak.

23 Ağustos 2021 tarihinden itibaren, Sıralama Listelerinde yer alan adayların tercih ettikleri okullardaki "Aday Değerlendirme Puanı Sıraları" ile ilgili okullarda çağrı yapılan en son adayın "Aday Değerlendirme Puanı Sırası" kontenjanlar dolana kadar her gün https://www.msu.edu.tr internet adresinden yayınlanacak.

23 Ağustos 2021 tarihinden itibaren https://www.msu.edu.tr internet adresinden yayınlanan listelerde yer alan adaylara "Aday Çağrı Komisyonu" tarafından; 2021-MSÜ sınavına müracaat ederken ÖSYM'ye ve https://personeltemin.msb.gov.... adresinden tercih yaparken belirttikleri telefon numaralarından kayıt yaptırma hakkını kazandıkları okul için çağrı yapılacak.

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Yerleştirme işlemleri süresince gün içerisinde birden fazla çağrı yapılabilecek.

Kendisine MSÜ internet adresi üzerinden çağrı yapılan her aday, ilgili okula kayıt yaptırıp yaptırmayacağı beyanını 24 saat içinde MSÜ Rektörlüğüne bildirmek zorundadır. Adaylara internetten yapılan çağrı tebligat yerine geçmektedir. Kayıt işlemlerini hızlandırmak amacıyla adaylar telefon numaralarından da aranacak.

MSÜ YAŞ SINIRI KAÇTIR?

Milli Savunma Üniversitesine girişte yaş sınırı vardır.

MSÜ yaş sınırı Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan bilgiye göre kadın erkek ayırt edilmeksizin şöyle aktarılmıştır;

''Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (01 Ocak 2001 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir yaşında olmak. (01 Ocak 2000 ve sonrası doğumlu) Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir. Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam Harp Okulları için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 21 ve daha küçük olmalıdır. Kadın öğrenciler, sadece Harp Okullarına (HO) alınacağından kadın öğrencilerin, en fazla 20 (yirmi) yaşında olmaları (2001 ve sonrası doğumlu) gerekmektedir.''