MSÜ sonuç sorgulama ekranı 2025: Milli Savunma Üniversitesi 2025 tercih sonuçları neden açıklanmadı, hangi tarihte açıklanacak?

2025 MSÜ sınavına girerek Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokullarına yerleşmek isteyen adaylar, seçim aşamalarına katılabilmek için tercih sonuçlarının duyurulmasını bekliyor. Sonuçlar, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak.