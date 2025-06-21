MSÜ sonuç sorgulama ekranı 2025: Milli Savunma Üniversitesi 2025 tercih sonuçları neden açıklanmadı, hangi tarihte açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 tercih sonuçları, sınava katılan binlerce adayın gündeminde yer alıyor. 24 Mart–18 Nisan tarihleri arasında tercih sürecini tamamlayan adaylar, gözlerini Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin (PERTEM) ekranına çevirmiş durumda. Tercihlerin üzerinden yaklaşık iki ay geçmesine rağmen sonuçlara dair resmi açıklama henüz gelmedi. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 MSÜ sınavına girerek Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokullarına yerleşmek isteyen adaylar, seçim aşamalarına katılabilmek için tercih sonuçlarının duyurulmasını bekliyor. Sonuçlar, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak.
MSÜ 2025 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?
MSÜ 2025 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kısa süre içerisinde tercih sonuçlarının Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin ekranı üzerinden adayların erişimine açılması bekleniyor.
MSÜ 2025 TERCİH SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.
Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.
MSÜ 2. SEÇİM AŞAMASI (MÜLAKATLAR) NE ZAMAN?
MSB tarafından MSÜ 2. seçim aşaması tarihleri henüz açıklanmadı fakat geçtiğimiz yıl Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 26 Haziran - 20 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.
MSÜ mülakatlarının tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından alınmaya başlanması bekleniyor.