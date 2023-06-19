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MSÜ tercih sonuçları belli oldu mu?

ÖSYM tarafından 2 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilen 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçlarının açıklanmasından sonra adaylar MSÜ tercihlerini 29 Mayıs'ta tamamladı. MSÜ tercih yerleştirme sonuçları henüz açıklanmadı. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih sonuçları Milli Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak. Peki, 2023 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

16:13 . 19/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı:

MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı:

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları, 29 Mayıs'ta tamamlanan tercih işlemlerinin ardından askeri öğrenci adaylarını takibinde. MSÜ tercih sonuçlarının hangi tarihlerde açıklanacağı merak ediliyor. Peki, Milli Savunma Bakanlığı 2023 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.

2023 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercihleri, geçtiğimiz yıl 18 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Sonuçlar ise 20 Haziran'da erişime açılmıştı. Buna göre; MSÜ tercih sonuçlarının geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da haziran ayının son haftalarına doğru açıklanması bekleniyor.

MSÜ tercih sonuçları nasıl sorgulanır?

Milli Savunma Bakanlığı MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek. Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.

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MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ LİSANS PROGRAMLARI

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