Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları, 29 Mayıs'ta tamamlanan tercih işlemlerinin ardından askeri öğrenci adaylarını takibinde. MSÜ tercih sonuçlarının hangi tarihlerde açıklanacağı merak ediliyor. Peki, Milli Savunma Bakanlığı 2023 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.

MSÜ tercihleri, geçtiğimiz yıl 18 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Sonuçlar ise 20 Haziran'da erişime açılmıştı. Buna göre; MSÜ tercih sonuçlarının geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da haziran ayının son haftalarına doğru açıklanması bekleniyor.