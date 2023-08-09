Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi ile birlikte AÖF yaz okulu sınavları için tarihler belli oldu. AÖF yaz okulu, 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayacak, 6 hafta sürecek ve 19 Ağustos'ta sona erecek. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak? AÖF yaz okulu sınav tarihleri.

2023 AÖF yaz okulu sınavları ne zaman?

10 Temmuz'da başlayan AÖF yaz okulu 6 haftalık eğitimin ardından öğrenciler sınava tabii tutulacak. AÖF yaz okulu sınavı 19 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.

AÖF yaz okulu sınavı online-çevrim içi mi?

AÖF yaz okulu sınavlarıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi ancak yapılacak olan yaz okulu sınavlarının online olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

2023 AÖF yaz okulu eğitimi ne kadar sürüyor?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıtları 03-07 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi. 10 Temmuz'da başlayan yaz okulu eğitimi 19 Ağustos'ta son bulacak. Gerçekleştirilen eğitim ardından öğrenciler, sınava tabi tutulacak.

AÖF yaz okuluna kimler kayıt yaptırabilir, başvuru şartları neler?

AÖF yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileyen-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt olabilir.

Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri de yaz okulunda seçebilir.

AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır?

Yaz okulu kayıt işlemi, ders seçimi ve kayıt bedelinin ödenmesiyle gerçekleşecek.

AÖF yaz okuluna kimler kayıt yaptırabilir?

Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir.

Yaz Okulu Sınav Merkez Tercih tarihleri ne zamandır?

İlgili dönemin ilgili sınav merkez değişikliğini akademik takvimde yer alan tarihler arasında yapmanız gerekmektedir. Tercih tarihinden sonra hiçbir şekilde sınav merkezi değişikliği yapılmamaktadır.

Yaz Okulu sınavı tek oturum mu olacaktır?

Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür.

AÖF yaz okulu sınavı kaç sorudan oluşuyor?

Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecek. Geçme notu 35'tir. 4 yanlış bir doğru uygulaması devam etmektedir.

Sosyal Hizmet Uygulaması I ve II dersleri Yaz Okulu kapsamında mıdır?

Sosyal Hizmet Uygulaması I ve II dersleri Yaz Okulu kapsamında yer almaz.

urum Uygulamaları dersi için muafiyet ve yaz okulu sınav hakkı var mıdır?

Kurum Uygulamaları dersi için muafiyet yoktur ve yaz okulu kapsamında yer almaz.

Uygulama derslerinde Yaz Okulu sınavı hakkı var mıdır?Uygulama dersleri için öğrencinin muafiyet ve yaz okulu sınav hakkı yoktur.

Yaz Okulu Sınavı bütün illerde düzenleniyor mu?