AÖF final sınavları 3 Haziran'da başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi sonu sınavları 3-4-Haziran ve 10-11 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları değerlendirilirken 4 yanlış bir doğru cevabı götürecek. Ayrıca final sınavları başarı notunu %70 oranında etkileyecek. Sınavlarını tamamlayanlar sonuç tarihi merak ediyor. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? AÖF sonuç tarihi belli oldu mu?

AÇIKÖĞRETİM BAHAR FİNAL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavları için Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinde yer alan takvimde, 3-4 Haziran ve 10-11 Haziran tarihleri gösterildi. AÖF, sınav sonuçlarını genellikle sınavdan sonraki 15 gün içinde açıklanıyor. Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir. Finallerin açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama yapılmamakla birlikte sonuçların 26 Haziran 2023 tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sonuçlar, genellikle 15 gün sonra öğrencilerin erişimine açılıyor.

Bu durumda AÖF final sınavı sonuçlarının 25 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizdeki yerini alacak.

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınav notunun %40'ı, dönem sonu sınav notunun %60'ı alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların "Başarı Notu"na katkısı; ara sınav notunun %30'u, ödev notunun %20'si, dönem sonu sınav notunun %50'sidir. Yaz okulu sınavı sonucunda alınan notun "Başarı Notu"na katkısı %100'dür.







