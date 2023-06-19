LGS tercih döneminin ne zaman başlayacağı LGS sınavının tamamlanmasının ardından araştırılmaya başladı. LGS sonuçlarının açıklanması sonrasında aldıklara puan ve başarı sıralamalarına göre tercih işlemlerini yapacak. MEB tarafından LGS yüzdelik dilimler ve kontenjanların açıklanması bekleniyor. Peki, LGS yüzdelik dilimler, kontenjan ve taban puanları ne zaman açıklanır?