ATA AÖF bütünleme sınav tarihleri bütünlemeye kalan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. ATA AÖF Yarıyıl Sonu (Final) sınavları 11-18 Nisan ve 1-7 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra ATA AÖF bütünleme sınavına katılım sağlayacak olan öğrenciler, sınav takvimini araştırmaya başladı. Peki, AÖF bütünleme sınavı ne zaman? İşte AÖF bütünleme sınavına katılım ile ilgili bilgiler.

ATA-AÖF bütünleme sınavları ne zaman?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi akademik takvimine göre; bütünleme sınavları 15-18 Haziran tarihleri arasında organize edilecek.

ATA-AÖF sınavları nasıl yapılacak?

Öğrenciler belirlen tarih aralığında hangi gün hangi derslerden sınava gireceğinizi gösteren ayrıntılı sınav programına https://ataaof.edu.tr//s/sinav-takvimi üzerinden ulaşabilecekler.

ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman sınav saat kaçta başlayacak?

Sınav sistemine 15 Haziran 2023 tarihi saat 10.00'dan itibaren https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresini kullanarak doğrudan erişilebilir.Sorumlu olduğunuz ders/derslere ait sınavlara, sadece o ders/derslerin sınav programında yer aldığı gün, saat 10.00 ile 23.00 arasında girebilirsiniz.

ATA AÖF bütünleme sınav süresi

ATA AÖF bütünleme online sınav süresi ne kadar, sınav kaç dakika?

Her bir ders için 20 sorudan oluşan sınavın oturum süresi 30 dakikadır. Sınav ekranında yer alan sayaçtan kalan sınav sürenizi takip edebilirsiniz. Sınavı başlattıktan sonra 30 dakikalık süreniz başlar ve herhangi bir nedenden dolayı sınavdan çıksanız dahi 30 dakikalık sınav süresi azalmaya devam eder. Bu süre içerisinde "SINAVI BİTİR" butonuna tıklamazsanız, 30 dakika tamamlandığında seçili cevaplarınız sisteme otomatik olarak gönderilir ve sınav oturumunuz sonlandırılır.

Sınavda cevap verdiğiniz veya boş bıraktığınız sorulara tekrar geri dönmeniz engellenmiştir. Bir soruyu cevapladıktan ya da “Boş Bırak” seçeneğini işaretledikten sonra “Sonraki” butonunu kullanarak bir sonraki soruya geçiş yapabilirsiniz.

ATA AÖF Bütünleme Sınavı notunun başarı notuna katkısı yüzde kaç?

Online Bütünleme Sınavı notunun başarı notuna katkısı %70 oranındadır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap, 1 (bir) doğru cevabı götürmektedir.



