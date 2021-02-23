MTV Kılavuzu: 2021 MTV ne kadar? MTV ne zaman ödenir, nasıl belirlenir?

Araç sahipleri bu MTV miktarını her sene yılda iki defa ödemekle yükümlülerdir. Bu motorlu taşıtlar vergisini ödemeyen kişiler her ay %1,4 oranında gecikme faizi ödemek zorunda kalırlar.



Motorlu Taşıtlar Vergisi Ne Zaman Ödenir?

MTV ödeme tarihi her sene ocak ayı ve temmuz ayıdır. Bu vergi miktarı her sene devlet tarafından yeniden düzenlendiği için belirli bir ücreti yoktur. Ödenecek olan miktar seneden seneye değişiklik gösterir.

MTV ödemesini sorgulamak isteyen bir kişi dijital bir platform üzerinden bu işlemi kolaylıkla gerçekleştirebilir. İnternet üzerinde yapılan MTV sorgulaması ile geçmiş yıllara ait borçlar rahatlıkla görülebilir. Bir araç sahibi geçmişe dönük motorlu taşıtlar vergisini ödememişse Gelir İdaresi Başkanlığı ile anlaşması olan tüm bankalar üzerinden bu işlemi gerçekleştirebilir.

REKLAM

Motorlu Taşıtlar Vergisi Neye Göre Belirlenir?

MTV belirlenmesinde aracın yaşı, aracın cinsi, aracın sahip olduğu koltuk sayısı, aracın motor hacmi esas alınır. Bir aracın motor hacmi ne kadar fazla ise veya aracın yaşı ne kadar genç ise motorlu taşıtlar vergisi o kadar fazla ödenmesi gerekir.

2021 yılı için motor silindir hacmi 1300 cm3 olan 1 ile 3 yaş arası bir yaşa sahip olan bir otomobil için ödenmesi gereken MTV miktarı 1051 TL’dir.

Aynı motor hacimli 4 ile 6 yaş arası bir yaşa sahip olan otomobil için ödenmesi gereken MTV miktarı ise 733 TL, 7 ile 11 yaş arasına sahip olan otomobil için 410 TL, 12 ile 15 yaş arasına sahip olan otomobil için 309 TL, 16 ve yukarı yaşa sahip olan otomobil için ödenmesi gereken MTV miktarı ise 109 TL’dir.

REKLAM

MTV’de motor hacmi aynı olsa da aracın yaşı ilerledikçe vergi miktarı düşer. Motor silindir hacmi artarsa da MTV miktarı artar.

Örneğin 1 ile 3 arası yaşa sahip olan fakat birinin motor hacmi 1300 cm3 olan diğerinin ise motor hacmi 1600 cm3 olan iki aracın motorlu taşıtlar vergisi sırasıyla 1051 TL ve 2014 TL’dir.

Motosikletler için de durum farklı değildir. Motosikletler için ödenmesi gereken en düşük MTV tutarı 26 TL iken en fazla ödenmesi gereken tutar 2.535 TL’dir.

Örneğin 1 ile 3 yaş arasına sahip iki motosiklet için motor hacmi 1201 cm3 olan ve 250 cm3 olanın MTV miktarı farklıdır. 1201 cm3 hacimli motosikletin ödemesi gereken tutar 2.535 TL iken 250 cm3 hacimli motosikletin ödemesi gereken tutar 196 TL’dir.

REKLAM

MTV Ödemesi Nasıl Yapılır?

MTV ödemesi yılda iki defa temmuz ve ocak aylarında yapılmalıdır. MTV ödemesi Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Aynı zamanda bu internet sitesinde geçmiş döneme ait borçlarda sorgulanabiliyor. MTV ödemeleri için Gelir İdaresi Başkanlığının anlaşmalı olduğu bankalarda kullanılabilir.

Araç Satın Alınırken MTV Durumu Nasıl Öğrenilir?

Araç alınırken MTV sorgulaması mutlaka yapılması gerekir. Çünkü motorlu taşıtlar vergisi araç plakasına tanımlanan bir vergi türüdür. Araç satın alınırken MTV miktarlarının yazılı olduğu tablolara bakılmalıdır çünkü her sene yılda iki defa bu vergi ödenmesi zorunludur. Bu MTV miktarlarının yazılı olduğu tabloların sorgulanması sayesinde kolaylıkla karşılaştırma yapılabilir.