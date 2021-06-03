Muhallebi tarifi: Püf noktalarıyla muhallebi nasıl yapılır? Sütlü tatlı denilince aklımıza ilk gelenlerden muhallebi, şüphesiz küçükten büyüğe herkesin beğenisini kazanmış eşsiz bir lezzet. Yapılışı oldukça pratik, hafif ve lezzetli olan muhallebi, sevdiklerinize en güzel ikram olabilir. Yaz aylarında sıcaklarda ağır olmayan bir tatlı tarifi. Peki, muhallebi nasıl yapılır? İşte pratik, yapılışı kolay muhallebi tarifi.

Haber Merkezi 03 Haziran 2021, 15:29 Son Güncelleme: 03 Haziran 2021, 15:50 Yeni Şafak