Muhallebi tarifi: Püf noktalarıyla muhallebi nasıl yapılır?

Aşağıda sizlere verdiğimiz adımları uygulayarak tam kıvamında lezzetli bir muhallebi hazırlayabilirsiniz. Tatlı tarifi olan muhallebi için tarifime buyurun. 10 dakikada hızlıca hazırlanabilir bir tatlı. Çocuklarında çok sevdiği, annelerin kolaylıkla yapacağı muhallebi tarifi.
Muhallebi Tarifi
Malzemeler:
5 Çorba Kaşığı Tepeleme Toz Şeker
3 Çorba Kaşığı Tepeleme Mısır Nişastası
2 Çorba Kaşığı Tepeleme Un
1 Paket Vanilya
1 Litre Süt
1 Çorba Kaşığı Tereyağı
Muhallebinin Yapılışı
Şekeri tencereye alın.
Nişastayı tencereye alın.
Unu tencereye alın.
Vanilyayı ekleyin.
Sütü karıştırarak ekleyin. Koyulaşana kadar karıştırarak pişirin.
Yağı ekleyin ve karıştırarak soğutun.
Servis bardaklarına alın ve buzdolabında dinlendirdikten sonra servis edin.
Muhallebi kaç dakikada pişer?
10 dakikada hazırlanan muhallebi tatlısı 10 dakikada pişer 2 saat dinlenir.
Muhallebinin kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi kolay olan muhallebinin kalorisi 98.
Muhallebi yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?
Muhallebi için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 12 lira.