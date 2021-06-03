Özgün Muhallebi tarifi Püf noktalarıyla muhallebi nasıl yapılır?
YEMEK TARİFLERİ

Muhallebi tarifi: Püf noktalarıyla muhallebi nasıl yapılır?

Sütlü tatlı denilince aklımıza ilk gelenlerden muhallebi, şüphesiz küçükten büyüğe herkesin beğenisini kazanmış eşsiz bir lezzet. Yapılışı oldukça pratik, hafif ve lezzetli olan muhallebi, sevdiklerinize en güzel ikram olabilir. Yaz aylarında sıcaklarda ağır olmayan bir tatlı tarifi. Peki, muhallebi nasıl yapılır? İşte pratik, yapılışı kolay muhallebi tarifi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muhallebi tarifi: Püf noktalarıyla muhallebi nasıl yapılır?
Muhallebi

Aşağıda sizlere verdiğimiz adımları uygulayarak tam kıvamında lezzetli bir muhallebi hazırlayabilirsiniz. Tatlı tarifi olan muhallebi için tarifime buyurun. 10 dakikada hızlıca hazırlanabilir bir tatlı. Çocuklarında çok sevdiği, annelerin kolaylıkla yapacağı muhallebi tarifi.

Muhallebi malzemeleri.
Muhallebi malzemeleri.

Muhallebi Tarifi

Malzemeler:

5 Çorba Kaşığı Tepeleme Toz Şeker

3 Çorba Kaşığı Tepeleme Mısır Nişastası

2 Çorba Kaşığı Tepeleme Un

1 Paket Vanilya

1 Litre Süt

1 Çorba Kaşığı Tereyağı

Muhallebinin yapılışı.
Muhallebinin yapılışı.

Muhallebinin Yapılışı

Şekeri tencereye alın.

Nişastayı tencereye alın.

Unu tencereye alın.

Vanilyayı ekleyin.

Sütü karıştırarak ekleyin. Koyulaşana kadar karıştırarak pişirin.

Yağı ekleyin ve karıştırarak soğutun.

Servis bardaklarına alın ve buzdolabında dinlendirdikten sonra servis edin.

Muhallebinin yapılışı.
Muhallebinin yapılışı.

Şekerpare tarifi: Şekerpare nasıl yapılır
ÖZGÜN
Şekerpare tarifi: Şekerpare nasıl yapılır

Muhallebi kaç dakikada pişer?

10 dakikada hazırlanan muhallebi tatlısı 10 dakikada pişer 2 saat dinlenir.

Muhallebinin kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan muhallebinin kalorisi 98.

Muhallebi yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Muhallebi için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 12 lira.

Muhallebinin yapılışı.
Muhallebinin yapılışı.

Muhallebinin yapılışı.
Muhallebinin yapılışı.

Muhallebinin yapılışı.
Muhallebinin yapılışı.
Abone Ol Google News
Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

Eski eşini çocuğunun gözü önünde döven Zarap hakkında karar.
40 ülkeye ihraç ediliyor

40 ülkeye ihraç ediliyor

Gaziantep'te hasadına başlandı.
Alman vekilden ‘Müslümanları fişleyelim’ çağrısı

TBMM Başkanı ​Şentop'tan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap.

512 liraya kadar gerileyebilir!

İlk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.

Hem Kovid-19 hem de KKKA hastalığına yakalandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.