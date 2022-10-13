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Muhallebi tarifi: Evde pastane usulü sütlü muhallebi nasıl yapılır? (Resimli tarif)

Sütlü tatlı denilince aklımıza ilk gelenlerden muhallebi, şüphesiz küçükten büyüğe herkesin beğenisini kazanmış eşsiz bir lezzet. Yapılışı oldukça pratik, hafif ve lezzetli olan muhallebi, sevdiklerinize en güzel ikram olabilir. Yaz aylarında sıcaklarda ağır olmayan bir tatlı tarifi. Peki, tam ölçülü sütlü muhallebi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte, pratik, kolay muhallebi tarifi, kalorisi, pişirme süresi ve yapılışı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Muhallebi tarifi: Evde pastane usulü sütlü muhallebi nasıl yapılır? (Resimli tarif)
Sütlü Muhallebi

Aşağıda sizlere verdiğimiz adımları uygulayarak tam kıvamında lezzetli bir muhallebi hazırlayabilirsiniz. Tatlı tarifi olan muhallebi için tarifime buyurun. 10 dakikada hızlıca hazırlanabilir bir tatlı. Çocuklarında çok sevdiği, annelerin kolaylıkla yapacağı muhallebi tarifi.

Muhallebi malzemeleri.
Muhallebi malzemeleri.

Muhallebi Tarifi

Malzemeler:

5 Çorba Kaşığı Tepeleme Toz Şeker

3 Çorba Kaşığı Tepeleme Mısır Nişastası

2 Çorba Kaşığı Tepeleme Un

1 Paket Vanilya

1 Litre Süt

1 Çorba Kaşığı Tereyağı

Muhallebinin yapılışı.
Muhallebinin yapılışı.

Muhallebinin Yapılışı

Şekeri tencereye alın.

Nişastayı tencereye alın.

Unu tencereye alın.

Vanilyayı ekleyin.

Sütü karıştırarak ekleyin. Koyulaşana kadar karıştırarak pişirin.

Yağı ekleyin ve karıştırarak soğutun.

Servis bardaklarına alın ve buzdolabında dinlendirdikten sonra servis edin.

Muhallebinin yapılışı.
Muhallebinin yapılışı.

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Muhallebi kaç dakikada pişer?

10 dakikada hazırlanan muhallebi tatlısı 10 dakikada pişer 2 saat dinlenir.

Muhallebinin kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan muhallebinin kalorisi 98.

Muhallebinin yapılışı.
Muhallebinin yapılışı.

Muhallebinin yapılışı.
Muhallebinin yapılışı.

Muhallebinin yapılışı.
Muhallebinin yapılışı.
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