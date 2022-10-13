Muhallebi tarifi: Evde pastane usulü sütlü muhallebi nasıl yapılır? (Resimli tarif) Sütlü tatlı denilince aklımıza ilk gelenlerden muhallebi, şüphesiz küçükten büyüğe herkesin beğenisini kazanmış eşsiz bir lezzet. Yapılışı oldukça pratik, hafif ve lezzetli olan muhallebi, sevdiklerinize en güzel ikram olabilir. Yaz aylarında sıcaklarda ağır olmayan bir tatlı tarifi. Peki, tam ölçülü sütlü muhallebi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte, pratik, kolay muhallebi tarifi, kalorisi, pişirme süresi ve yapılışı.

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