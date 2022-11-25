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Muş TOKİ arsa başvuru sonuçları isim listesi belli oldu mu?

TOKİ Muş arsa kura sonuçları başvuruların tamamlanmasıyla birlikte sorgulanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi" kapsamında, arsa için 1 milyon 177 bin 56, iş yeri için 73 bin 135 başvuru yapıldığını açıkladı. 5 bin 500 arsa kontenjanının verildiği Muş müstakil ve hisseli arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Peki Muş TOKİ arsa başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Muş arsa kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Muş TOKİ Arsa Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Muş TOKİ müstakil, hisseli arsa Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi
TOKİ Muş müstakil hisseli müşterek arsa kura sonuçları

TOKİ arsa başvurusu sona erdi. Proje kapsamında arsa için 1 milyon 177 bin 56 başvuru yapıldığını kaydeden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Müstakil arsa için 956 bin 79, müşterek arsa için 220 bin 977 başvuru oldu. İş yeri için ise 73 bin 135 başvuru var. Şimdiden hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı. Peki Muş TOKİ arsa başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? Muş TOKİ 2022 arsa başvuru sonuçları isim listesi nereden açıklanacak?

Muş TOKİ arsa kura sonuları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura çekilişi ilk olarak Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan 12 ilde tamamlandı. Konut kurası çekilen iller arasında Muş da yer aldı. TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde ikici etap kura çekimi başladı. 11 ilde 29 bin 363 konut için kura çekimleri 17-28 Kasım arasında yapılıyor. TOKİ arsa başvurları da tamamlandı. 5 bin 500 arsa satışının olduğu Muş TOKİ arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

Muş TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Muş arsa kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

MUŞ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

Muş TOKİ arsa kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak.

Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

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