Muş TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?

TOKİ 250 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları 14 Eylül 31 Ekim 2022 tarihlerinde alındı. Başvuruların ardından gözler kura çekimlerine çevrildi. Kuralar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre çekiliyor. Sosyal konut kuraları 7 Kasım’da Şırnak ve Ardahan ile başladı. Muş TOKİ kura sonuçları gündemde yer alan konular arasında. Bu ilde yaşayanlar 2022 TOKİ sosyal konut projesi kura sonuçları için beklerken Muş kura sonuçları asil ve yedek listelerinin nereden öğreneceğini sorgulanıyor. Peki, Muş TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Muş TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

Muş TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura çekilişi ilk olarak Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan 12 ilde yapıldı. Muş TOKİ kura çekilişleri 17 Kasım'da yapılacak.

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Muş TOKİ kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilecek?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Muş kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Muş TOKİ kura sonuçları asil yedek isim listesi belli oldu mu?

Muş TOKİ kura sonuçları belli olduğunda asil ve yedek isim listesi ile ilgili detaylar haberimizde yer alacaktır.

MUŞ TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ

Muş’ta TOKİ konutları nereye yapılacak?

Muş merkezde 1071, Korkut’ta ise 79 konut yapılacak.

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TOKİ kura çekilişleri ne zaman?

Hakkari'de 804 konutunki 15 Kasım'da,

Bitlis'te 1.250 konutunki 16 Kasım'da çekilecek.

Mardin'de 2.550 konutun 10-11 Kasım'da,

Şanlıurfa'da ise 7.100 konutun kuraları 13-14-15-16 Kasım tarihlerinde çekilecek.

TOKİ kura çekimleri ne zaman bitecek?

Yapılan açıklamaya göre 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başlayan TOKİ kura çekilişi, belirlenen 6 aylık süre içerisinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin sosyal konutun hak sahibi 2023 yılı Mart ayında belirlenmiş olacak.

TOKİ 2+1, 3+1 konut taksitleri ne kadar?

608 bin TL fiyatlı 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olunabilecek.

3+1 konutların fiyatları ise 850 bin TL olurken ödemeleri 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecek.

TOKİ sözleşmesi ne zaman imzalacak?

TOKİ sosyal konut projelerinin belirlenmesinin ardından binaların temelinin atılmasından sonra sözleşme imzalanarak ödemenin gerçekleşmesi gerekmektedir.

ÖZGÜN TOKİ başvuru ücreti ne zaman geri alınacak?