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NBA yeni sezon ne zaman başlayacak, hangi gün?

NBA 2023-2024 sezonu başlangıç tarihi basketbol tutkunları tarafından araştırılıyor. Her yıl genel olarak ekim ayında başlayan NBA’de Nisan ayında düzenli sezonun sona ermesinin ardından playoff (şampiyonluk) serisi başlar. Playoff serisi, genellikle Mayıs ve Haziran aylarında oynanır ve NBA Şampiyonu bu seride belirlenir. Ekim ayına gelinmesiyle birlikte birçok basketbolsever ‘NBA yeni sezon ne zaman, başlayacak, hangi ay, hangi gün?’ sorusunun yanıtı arıyor. İşte NBA 2023-2024 sezonu başlangıç tarihi.

17:21 . 5/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
NBA 2023-2024 sezonu ne zaman başlayacak, hangi gün?

NBA 2023-2024 sezonu ne zaman başlayacak, hangi gün?

‘NBA 2023-2024 sezonu ne zaman başlayacak, hangi gün?’ sorusu Ekim ayının gelmesiyle birlikte birçok basketbolseverin gündeminde yer aldı. NBA’de normal sezon başlangıcı, play off başlangıcı, final serisinin oynanacağı tarihler ve NBA 2023 Draft tarihi, takvim içerisinde açıklandı. Peki, NBA 2023-2024 sezonu ne zaman başlayacak, hangi gün? İşte sorunun cevabı.

NBA 2023-2024 SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK, HANGI GÜN?

NBA 2023-2024 sezonu 24 Ekim tarihinde başlayacak. NBA 2023-2024 sezonu takvim bilgileri ise şu şekilde;

3 Ekim: NBA Eğitim Kampları açılıyor

5 Ekim: NBA Sezon Öncesi maçları başlıyor

5 ve 7 Ekim: NBA Abu Dabi Oyunları, Dallas Mavericks - Minnesota Timberwolves, (Abu Dabi, BAE)

8 Ekim: Bell, Toronto Raptors - Sacramento Kings (Vancouver, Kanada) tarafından sunulan NBA Kanada Serisi

12 Ekim: Bell, Oklahoma City Thunder - Detroit Pistons (Montreal, Kanada) tarafından sunulan NBA Kanada Serisi

20 Ekim: NBA Sezon Öncesi Dönemi sona eriyor

23 Ekim: NBA Açılış günü için kadrolar belirleniyor (17:00 ET)

24 Ekim: 2023-24 NBA Normal Sezonunun Başlangıcı

28 Ekim: NBA G Ligi Seçmeleri

30 Ekim – 9 Kasım: NBA G Ligi Eğitim Kampı

3 Kasım: NBA Sezon İçi Turnuvası başlıyor

9 Kasım: NBA Mexico City Maçı, Atlanta Hawks - Orlando Magic (Mexico City, Meksika)

10 Kasım: NBA G Ligi Sezonu başlıyor

7 Aralık: NBA Sezon İçi Turnuva Yarı Finalleri (Las Vegas, NV)

9 Aralık: NBA Sezon İçi Turnuva Finalleri (Las Vegas, NV)

NBA 2022-2023 SEZONU ŞAMPİYONU KİM OLDU?

NBA final serisi beşinci karşılaşmasında Denver Nuggets, konuk ettiği Miami Heat’i 94-89’luk skorla mağlup etti. Final serisini 4-1 kazanarak, 2022/2023 NBA sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Denver Nuggets, tarihindeki ilk NBA şampiyonluğunu hanesine yazdırdı. Nuggets’ın yıldızı Nikola Jokic ise final serisinin En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.



#NBA
#Boston Celtics
#Denver Nuggets
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