NİSAN AYI EVDE BAKIM MAAŞI: Nisan ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı, engelli bireylerin bakımını üstlenen ailelere maddi destek sağlamak amacıyla her ay düzenli olarak yatırılmakta. Ocak ayında yapılan zam ile evde bakım maaşı 10.125 TL'ye yükseldi ve Mart ayında toplamda 5.4 milyar TL ödeme gerçekleştirildi. Şimdi ise, Nisan 2025 ödemeleri gündemde.

NİSAN EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ile 31’i arasında farklı günlerde farklı şehirlerde ödeniyor. Buna göre, Nisan ayı ödemelerinin de 15 Nisan'da başlaması bekleniyor. Henüz konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmedi. Yeni açıklamalar geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

2025 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Memur maaşlarındaki artış nedeniyle evde bakım maaşı 9 bin 77 liradan 10 bin 125 liraya çıkarıldı.

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

Gelir kriterlerinin uygun olması,

Bakıma muhtaçlık kriteri,

Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.