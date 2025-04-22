Nöbetçi Eczaneler 22 Nisan 2025: En yakın nöbetçi eczane nerede? İstanbul nöbetçi eczaneler listesi...

En yakın eczanelere ulaşmak birçok kişi için oldukça önemli bir konudur. Halkın ilaç ihtiyaçlarını karşılayabilmesi adına devreye alınan nöbetçi eczane uygulaması ile ilaçlara kısa sürede ulaşmak mümkün hale gelmektedir. Acil durumlarda ya da ihtiyaç halinde en yakın nöbetçi eczaneye gitmek isteyenler bulundukları il ve ilçelerdeki nöbetçi eczanelerin listesini arıyor. Peki, bugün açık olan en yakın nöbetçi eczane nerede?