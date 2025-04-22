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Nöbetçi Eczaneler 22 Nisan 2025: En yakın nöbetçi eczane nerede? İstanbul nöbetçi eczaneler listesi...

Nöbetçi Eczaneler 22 Nisan 2025: En yakın nöbetçi eczane nerede? İstanbul nöbetçi eczaneler listesi...

17:5322/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Nöbetçi eczaneler listesi nasıl öğrenilir?
Nöbetçi eczaneler listesi nasıl öğrenilir?

Hastaların acil ilaç ihtiyacını karşılayabilmeleri adına önemli olan nöbetçi eczaneler, Sağlık Bakanlığı il sağlık müdürlükleri tarafından belirlenen listeye göre birçok bölgede yer alıyor. 22 Nisan 2025 tarihinde İstanbul nöbetçi eczaneleri sizler için derledik. İşte, 22 Nisan 2025 İstanbul nöbetçi eczanelerin listesi.

En yakın eczanelere ulaşmak birçok kişi için oldukça önemli bir konudur. Halkın ilaç ihtiyaçlarını karşılayabilmesi adına devreye alınan nöbetçi eczane uygulaması ile ilaçlara kısa sürede ulaşmak mümkün hale gelmektedir. Acil durumlarda ya da ihtiyaç halinde en yakın nöbetçi eczaneye gitmek isteyenler bulundukları il ve ilçelerdeki nöbetçi eczanelerin listesini arıyor. Peki, bugün açık olan en yakın nöbetçi eczane nerede?

İSTANBUL NÖBETÇİ ECZANELER

Bulunduğunuz yere en yakın nöbetçi eczanelerin sorgulamaları Sağlık Bakanlığı'nın e-Devlet adresinde yer alıyor.

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Nöbetçi Eczaneler 22 Nisan 2025: En yakın nöbetçi eczane nerede? İstanbul nöbetçi eczaneler listesi...