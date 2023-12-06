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Nohut Dürüm Nasıl Yapılır? Antep Lezzeti Nohut Dürüm Yapılışı

Gaziantep yöresinin meşhur lezzetlerinden biri olan nohut dürüm, pratik tarifi ve doyuruculuğuyla öne çıkıyor. Antep'in meşhur yemeklerinden olan nohut dürüm nohutların ilikli kemik ve kimyonla pişirilmesi ile yapılıyor. Siz de bu tarifi evinizde kolaylıkla yapabilirsiniz. Peki, nohut dürüm nasıl yapılır? İşte meşhur Antep tarifi nohut dürümün yapılışı, malzemeleri ile haberimizde.

09:29 - 6/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Nohut dürüm
Nohut dürüm

Gaziantep mutfağı denince aklımıza genellikle çeşit çeşit tatlılar ve kebaplar geliyor. Ancak Antep mutfağı bununla sınırlı değil. Son dönemlerde yalnızca Antep bölgesinde değil tüm Türkiye'de hatta yurt dışında da talebi artan nohutun, bu halini daha önce denemediğinize pişman olabilirsiniz. İşte nohut dürüm tarifinin yapılışı...

Nohut dürüm nasıl yapılır?

Nohut dürüm Antep mutfağı denince ilk akla gelen lezzetlerden biridir. Yapımı çok kolay, çok da lezzetli bir yemektir. Nohut yiyelim ama nohut yemeği yemeyelim dediğiniz günler tercih edebileceğiniz bir
.

Nohut dürüm malzemeleri

3 su bardağı nohut

1 adet kuru soğan

3 dal taze soğan

2 adet yeşil biber

1 adet kapya biber

Yarım demet maydanoz

2
kaşığı nar ekşisi

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı sumak

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı karabiber

4 yemek kaşığı zeytinyağı

4 adet lavaş

Nohut dürüm tarifi

Nohutları bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün suyunu süzün ve haşlayın.

Bu esnada dürümün diğer malzemelerini hazırlayın. Kuru soğanı piyazlık doğrayın. Maydanoz ve taze soğanları ince ince kıyıp kuru soğanlara ekleyin. Biberleri de ince ince doğrayıp karışıma ilave edin.

Baharatları, nar ekşisini ve zeytinyağını da ekleyip karıştırın. Son olarak haşlanmış nohutlarınızı da ilave edip iyice harmanlayın.

Lavaşları tavada ya da tost makinesinde hafifçe ısıtın. Isınmış lavaşın içine 2-3 kaşık kadar nohutlu salatadan ekleyip dürüm yapın. Nohut dürümü hazır!

Nohut Dürüm Püf Noktaları

Nohut dürüm tarifi yukarıdaki şekliyle vegan beslenenler için de hem vitaminli hem de lezzetli bir alternatif oluşturuyor. Ancak dilediğin takdirde nohutları etle birlikte haşlayarak et parçalarını da dürüme ilave edebilirsiniz. Haşlanmış nohutları, lavaşın içerisine bütün haliyle koyabileceğiniz gibi ezip püre şekline getirerek de ekleyebilirsiniz. Yukarıdaki malzemelerin dışında, yine isteğine göre salatanın içerisinde marul, domates ve biber de koyabilirsiniz. Kendi damak tadınıza göre ufak dokunuşlarla eşsiz bir lezzet olan nohut dürümün, senin için daha da vazgeçilmez bir hale gelmesini sağlayabilirsiniz.



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#yemek tarifi
1 saat önce
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