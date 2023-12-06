Gaziantep mutfağı denince aklımıza genellikle çeşit çeşit tatlılar ve kebaplar geliyor. Ancak Antep mutfağı bununla sınırlı değil. Son dönemlerde yalnızca Antep bölgesinde değil tüm Türkiye'de hatta yurt dışında da talebi artan nohutun, bu halini daha önce denemediğinize pişman olabilirsiniz. İşte nohut dürüm tarifinin yapılışı...

Nohut dürüm tarifi yukarıdaki şekliyle vegan beslenenler için de hem vitaminli hem de lezzetli bir alternatif oluşturuyor. Ancak dilediğin takdirde nohutları etle birlikte haşlayarak et parçalarını da dürüme ilave edebilirsiniz. Haşlanmış nohutları, lavaşın içerisine bütün haliyle koyabileceğiniz gibi ezip püre şekline getirerek de ekleyebilirsiniz. Yukarıdaki malzemelerin dışında, yine isteğine göre salatanın içerisinde marul, domates ve biber de koyabilirsiniz. Kendi damak tadınıza göre ufak dokunuşlarla eşsiz bir lezzet olan nohut dürümün, senin için daha da vazgeçilmez bir hale gelmesini sağlayabilirsiniz.