Gaziantep mutfağı denince aklımıza genellikle çeşit çeşit tatlılar ve kebaplar geliyor. Ancak Antep mutfağı bununla sınırlı değil. Son dönemlerde yalnızca Antep bölgesinde değil tüm Türkiye'de hatta yurt dışında da talebi artan nohutun, bu halini daha önce denemediğinize pişman olabilirsiniz. İşte nohut dürüm tarifinin yapılışı...
Nohut dürüm nasıl yapılır?
Nohut dürüm malzemeleri
3 su bardağı nohut
1 adet kuru soğan
3 dal taze soğan
2 adet yeşil biber
1 adet kapya biber
Yarım demet maydanoz
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı sumak
1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
1 çay kaşığı karabiber
4 yemek kaşığı zeytinyağı
4 adet lavaş
Nohut dürüm tarifi
Nohutları bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün suyunu süzün ve haşlayın.
Bu esnada dürümün diğer malzemelerini hazırlayın. Kuru soğanı piyazlık doğrayın. Maydanoz ve taze soğanları ince ince kıyıp kuru soğanlara ekleyin. Biberleri de ince ince doğrayıp karışıma ilave edin.
Baharatları, nar ekşisini ve zeytinyağını da ekleyip karıştırın. Son olarak haşlanmış nohutlarınızı da ilave edip iyice harmanlayın.
Lavaşları tavada ya da tost makinesinde hafifçe ısıtın. Isınmış lavaşın içine 2-3 kaşık kadar nohutlu salatadan ekleyip dürüm yapın. Nohut dürümü hazır!
Nohut Dürüm Püf Noktaları
Nohut dürüm tarifi yukarıdaki şekliyle vegan beslenenler için de hem vitaminli hem de lezzetli bir alternatif oluşturuyor. Ancak dilediğin takdirde nohutları etle birlikte haşlayarak et parçalarını da dürüme ilave edebilirsiniz. Haşlanmış nohutları, lavaşın içerisine bütün haliyle koyabileceğiniz gibi ezip püre şekline getirerek de ekleyebilirsiniz. Yukarıdaki malzemelerin dışında, yine isteğine göre salatanın içerisinde marul, domates ve biber de koyabilirsiniz. Kendi damak tadınıza göre ufak dokunuşlarla eşsiz bir lezzet olan nohut dürümün, senin için daha da vazgeçilmez bir hale gelmesini sağlayabilirsiniz.