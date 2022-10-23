ÖZET | Nottingham Forest- Liverpool: 1-0

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, Nottingham Forest'a konuk oldu. Golsüz geçilen ilk yarının ardından 55. dakikada Taiwo Awoniyi, Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golü kaydetti. Kalan bölümde beraberlik golünü bulamayan Liverpoool, ligde iki maç sonra sahadan yenilgiyle ayrıldı ve 16 puanda kaldı.

İngiltere Premier Ligi puan durumu

Bu sonuçla Liverpool, 16 puanda kaldı. Nottingham Forest ise 9 puana yükseldi. Nottingham Forest ise 9 maç sonra kazanırken ligdeki ikinci galibiyetini elde etti ve puanını 9'a yükseltti. Premier Lig'de gelecek hafta Liverpool, Leeds United'ı ağırlayacak. Nottingham Forest ise Arsenal'a konuk olacak.

Eski takımını yıktı

Nottingham Forest'ın sezon başında Bundesliga ekibi Union Berlin'den kadrosuna kattığı Taiwo Awoniyi, Nottingham Forest'a galibiyeti getirdi.

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Bu sezonki 2. golünü kaydeden Awoniyi, 2016'da Liverpool'a transfer olmuştu. 25 yaşındaki oyuncu, Liverpool'da fazla forma şansı bulamayıp farklı takımlara kiralık olarak giderken 2021/22 sezonu öncesinde bonservisiyle Union Berlin'e katılmıştı.

















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