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2022 Dünya Kupası nerede?

2022 Dünya Kupası heyecanı sürüyor. 32 takımın mücadele edeceği Dünya Kupası 2022 maçları 20 Kasım 2022'de, Katar'ın Ekvador ile oynayacağı maç ile başlayacak. 2022 FIFA Dünya Kupası 18 Aralık 2022 tarihinde oynanacak olan final maçı ile bitecektir. Peki 2022 Dünya Kupası maçları hangi ülkede oynanacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 Dünya Kupası maçları hangi ülkede oynanacak?
Dünya Kupası 2022 maçları nerede hangi ülkede oynanacak?

Bu yıl 22.'si düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nın ne zaman başlayacağı ve katılacak takımlar futbolseverler tarafından merak konusu. Peki, Dünya Kupası ne zaman başlıyor? 2022 Dünya Kupası maçları hangi ülkede oynanacak, müsabakaya katılacak ülkeler kimler?

2022 Dünya Kupası maçları hangi ülkede oynanacak?

2022, Katar'ın ev sahipliği yaptığı ilk Dünya Kupası organizasyonu olacak. Dünya Kupası'nda maçlar Katar'ın Lusail, Havr, Doha, Er-Reyyan ve Vekre şehirlerinde oynanacak. Katar'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'e 14 Kasım Pazartesi gününden itibaren ara verilecek.

2022 Dünya Kupası maçları ne zaman başlayacak?

2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek. Turnuva, Katar'da yaz sıcaklığının yüksek olması nedeniyle yaz aylarında değil, Kasım ve Aralık'ta gerçekleşecek. Turnuvadaki maçlar, 5 farklı şehirde ve 8 farklı stadyumda oynanacak. Maçların oynanacağı 8 stat ise şu şekilde: Lusail Iconic Stadyumu, Al Bayt Stadyumu, 974 Stadyumu, Al Thumama Stadyumu, Eğitim Şehri Stadyumu, Ahmed bin Ali Stadyumu, Halife Stadyumu, El-Vakrah Stadyumu.

Dünya Kupası'na hangi ülkeler katılacak?

Dünya Kupası 2022 grupları:

  1. A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador
  2. B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler
  3. C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan
  4. D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri
  5. E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda
  6. F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada
  7. G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun
  8. H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

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