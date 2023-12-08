"ÖGG 106. dönem sınav tarihi açıklandı mı, ne zaman? 106. dönem özel güvenlik görevlisi sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖGG sınavı ne zaman sorusunun yanıtı EGM tarafından yapılan duyuru ile belli oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Sınavı için takvimi paylaştı. 17.12.2023 tarihinde yapılacak olan Özel Güvenlik 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitimi Sınavında; T.C. Kimlik Kartı, sınav giriş belgesi ve optik cevap formunda yer alan fotoğraflardan herhangi birinin adaya ait olmadığının tespit edilmesi halinde aday sınava alınmayacak. Peki, ÖGG 106. dönem sınav tarihi açıklandı mı, ne zaman? Sınav giriş belgesi...
106. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAVI NE ZAMAN?
Özel Güvenlik 106. temel eğitim ve 82. yenileme eğitimi sınavına ait sınav talimatı yayınlandı.
Buna göre 106. dönem ÖGG sınavı 17 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşecek.
Sınav soruları ve cevap anahtarları da 19 Aralık'ta ilan edilecek.
106. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
EGM Özel Güvenlik 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme sınav sonuçları da 5 Ocak tarihinde ilan edilecek.