"ÖGG 106. dönem sınav tarihi açıklandı mı, ne zaman? 106. dönem özel güvenlik görevlisi sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖGG sınavı ne zaman sorusunun yanıtı EGM tarafından yapılan duyuru ile belli oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Sınavı için takvimi paylaştı. 17.12.2023 tarihinde yapılacak olan Özel Güvenlik 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitimi Sınavında; T.C. Kimlik Kartı, sınav giriş belgesi ve optik cevap formunda yer alan fotoğraflardan herhangi birinin adaya ait olmadığının tespit edilmesi halinde aday sınava alınmayacak. Peki, ÖGG 106. dönem sınav tarihi açıklandı mı, ne zaman? Sınav giriş belgesi...