108. dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sonuçları açıklandı. 27 Nisan tarihinde gerçekleştirilen sınav sonuçların ardından Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı tarihi belli oldu. Peki ÖGG 109. dönem sınavı ne zaman yapılacak?

ÖGG 109. TEMEL EĞİTİM VE 85. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI NE ZAMAN?

Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. yenileme Eğitimi Sınavı ise 29 Haziran 2024 Cumartesi yapılacak.

ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme dönemi Özel Güvenlik Sınav sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihinde açıklandı.

SINAVIN UYGULANMASI HAKKINDA

Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacak. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak. Soru grupları aynı olan adayların arka arkaya ve yan yana oturmalarına müsaade edilmeyecek.

Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacak. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplayacak. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacak.







