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ÖGG 108. DÖNEM SINAV SONUÇLARI 2024 EGM SORGULAMA EKRANI: ÖGG sonuçları ne zaman, saat kaçta, nereden açıklanacak?

"ÖGG sonuçları ne zaman, saat kaçta, nereden açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Özel Güvenlik sınav sonuçları için EGM son dakika duyuruları yakından takip ediliyor. ÖGG sınav sonuçları 108. Dönem sınavına katılım gösteren adaylar için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından erişime açılıyor. Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyen adayların müracaatta bulunduğu ÖGG sınavı, 27 Nisan Cumartesi günü tamamlanmıştı. Peki,

16:14 - 17/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
ÖGG 108. dönem sonuç sayfası
ÖGG 108. dönem sonuç sayfası

Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 27 Nisan'da sınava giren özel güvenlik görevlisi adaylarının merak konusu. Emniyet Genel Müdürlüğü, sonuçların açıklanacağı tarihi duyurdu. Merak edenler için detayları haberimizde topladık.

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Sınav sonuç tarihi, EGM tarafından paylaşılan kılavuzda yer aldı. Buna göre ÖGG 108. dönem sınav sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak.

ÖGG sonuçları, aşağıdaki ekran üzerinden sorgulanabilecek.

ÖGG BAŞARI PUANI KAÇ?

Silah farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

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