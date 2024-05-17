ÖGG 108. DÖNEM SINAV SONUÇLARI 2024 EGM SORGULAMA EKRANI: ÖGG sonuçları ne zaman, saat kaçta, nereden açıklanacak?

Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 27 Nisan'da sınava giren özel güvenlik görevlisi adaylarının merak konusu. Emniyet Genel Müdürlüğü, sonuçların açıklanacağı tarihi duyurdu. Merak edenler için detayları haberimizde topladık.

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Sınav sonuç tarihi, EGM tarafından paylaşılan kılavuzda yer aldı. Buna göre ÖGG 108. dönem sınav sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak.

ÖGG sonuçları, aşağıdaki ekran üzerinden sorgulanabilecek.

ÖGG BAŞARI PUANI KAÇ?

Silah farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.