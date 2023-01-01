Emniyet Genel Müdürlüğünce duyurulan kolluk kuvvet olan bekçilik hizmeti için kişiler mahalle ve yerel idarelerde görevlendirilmektedir. Bekçi olma şartları ilk olarak T.C vatandaşı olmak ve en az ilköğretim mezunu olmak /lise veya dengi olarak gösterilmektedir. Peki, nasıl bekçi olunur, bekçi olmak için yaş şartı nedir, bekçi olmak için istenen tüm şartlar nelerdir? İşte 2023 güncel bekçi olma koşulları.