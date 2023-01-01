Özel Güvenlik Görevlisi
104. Temel Eğitim ve 80. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Sınavı'na giren vatandaşlar, arama motorlarında "104. Temel Eğitim ve 80. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Sınav sonuçları açıklandı mı?" sorusu yanıt buldu.
ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI
Özel Güvenlik 104. Temel Eğitim ve 80. Yenileme Eğitimi Sınavı'na (ÖGG) ait sınav talimatı geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Takvim doğrultusunda Temel Eğitim ve Özel Güvenlik Sınavı'nın (ÖGG) sonuçları 15 Eylül Cuma günü açıklandı.
ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
Sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan ediliyor.
SINAV DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA BİLGİLER
Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.