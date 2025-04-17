ÖĞRETMEN ATAMALARI 2025: Branş dağılımı ve kadrolar ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik ataması takvimi

Öğretmenlerin heyecanla beklediği atamalara ilişkin detaylar belli oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 25 bin öğretmen atamasına ilişkin yayınladığı takvime göre, 15 bin sözleşmeli öğretmenlik başvurularının 21 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde alınacağını duyurdu. Milli Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları ise AGS sınavı sonuçlarının ilanından sonra açıklanacağı paylaşıldı. Sözleşmeli öğretmenlikte branş dağılımları ve kontenjanların 18 Nisan'da ilan edileceği açıklandı. İşte MEB'in 2025 yılı öğretmen atamaları hakkındaki açıklamaları.





ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI VE KADROLAR NE ZAMAN YAYINLANACAK?





Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuruların 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacağını bildirdi.





MEB'ten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, öğretmen ataması için 10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere 25 bin kadro ihdası yapıldığı müjdesi verdiği hatırlatıldı.





Bu kapsamda, 2024 KPSS puanı doğrultusunda istihdam edilecek 15 bin öğretmen adayı için ön başvuruların alınıp puan sıralamasına göre alan kontenjanlarının üç katı adayın sözlü sınava çağrılacağı, sonrasında KPSS ve sözlü sınav puanlarının yüzde 50'sinin alınmasıyla oluşacak atamaya esas puan üstünlüğüne göre sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:





15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI 18 NİSAN'DA İLAN EDİLECEK





"Bu doğrultuda 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında, alanlar itibarıyla kontenjan dağılımı ve başvuruya ilişkin diğer detayların yer alacağı duyuru, 18 Nisan 2025'te ilan edilecek olup başvurular, 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacaktır. Süreç sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecektir.



