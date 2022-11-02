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MEB öğretmen Vakıfbank banka promosyonu 2022 ne zaman verilecek?

MEB Vakıfbank maaş promosyonu ne zaman yatacak? 2022 öğretmen promosyonu ne kadar? soruları binlerce öğretmen tarafından merak ediliyor. Türkiye genelinde yüzbinlerce öğretmen promosyon anlaşması için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Vakıfbank arasındaki anlaşmaya kilitlenmişti. MEB personel banka promosyonları Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatıyla revize edilmişti. Buna göre, daha önce personel başına alınan 3 bin liraya ek olarak 22 bin 500 lira daha ödenerek öğretmen maaş promosyonu 25 bin 500 liraya yükseltilmiş oldu. Peki MEB banka promosyonu 2022 ne zaman verilecek? İşte MEB Vakıfbank maaş promosyonu hesaplara yatış tarihi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Öğretmen promosyonları yattı mı ne zaman yatacak? Vakıfbank MEB öğretmen banka promosyonu ne kadar?
MEB öğretmen banka promosyonu ne kadar hesaplara ne zaman yatacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatıyla revize edilen banka promosyon sözleşmesiyle Bakanlık merkez teşkilatı personelinin promosyonu 25 bin 500 liraya yükseltildi.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, MEB merkez teşkilatında görev yapan personelin maaş, ücret ve diğer ödemelerinin yapıldığı Vakıflar Bankası ile personel başına 3 bin lira ödenmek üzere 1 Ocak 2021'den geçerli ve üç yılı kapsayan banka promosyon anlaşması, Bakan Mahmut Özer'in talimatıyla güncellendi.

MEB Vakıfbank maaş promosyonu ne zaman yatacak?

  • Vakıfbank Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucu 31 Aralık 2023'te süresi dolacak maaş promosyon sözleşmesi, iki yıl ilaveyle revize edildi. Buna göre, daha önce personel başına alınan 3 bin liraya ek olarak 22 bin 500 lira daha ödenerek maaş promosyonu 25 bin 500 liraya yükseltilmiş oldu. Vakıflar Bankası MEB şubesiyle imzalanan sözleşmeye göre, banka promosyon ücretleri 16 Kasım 2022'de personelin maaş hesaplarına yatırılacak.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı taşra teşkilatında görev yapan personel ise bağlı bulundukları il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin daha önce aldıkları karar doğrultusunda sözleşme yaptıkları bankalarla çalışmalarını yürütüyor.

Devlet bankaları ne kadar promosyon veriyor?

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Ergün, "Özel bankaların birbirleriyle rekabeti sayesinde emekliler 8-9 bin lira promosyon almaya başladı. Buna karşın kamu bankalarının rakamları hala çok düşük, onlar da bu yarışa katılmalı." dedi.

  • Ergün, SGK ile bankalar arasında imzalanan asgari promosyon protokolünün yenilendiğini, yeni rakamların 1 Kasım itibarıyla uygulanmaya başlayacağını belirterek, şu bilgileri paylaştı: "Yeni protokole göre, aylığı 3 bin 500 liraya kadar olanlara 3 bin, aylığı 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500, aylığı 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, aylığı 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira asgari promosyon ödemesi yapılacak. Özel bankalar bu rakamların neredeyse iki katını veriyor. Onun için bu rakamlar hem özel bankaların mevcut uygulamasının hem de ekonomik koşulların çok çok gerisinde. Emeklinin promosyonunun konuşulduğu masada hem bu işin mimarı hem de emeklileri temsilcisi olarak TÜED de olmalı."

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