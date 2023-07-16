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İl içi yer değiştirme başvuruları ne zaman sona erecek?

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2023 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin kılavuz ve takvim paylaşıldı. Takvim doğrultusunda il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 13 Temmuz 2023 tarihinde başladı. MEB öğretmen tayin başvuruları 17 Temmuz 2023 tarihine kadar yapılacak. Peki, öğretmenlerin il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

13:24 . 16/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
MEB Öğretmen il içi atama sonuçları

MEB Öğretmen il içi atama sonuçları

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değişikliği ile mazerete bağlı atama takvimini geçtiğimiz günlerde paylaşmıştı.

İl içi yer değiştirme başvuruları

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, il içi yer değiştirme başvuruları 13- 17 Temmuz 2023 tarihleri arasında alınacak.

MEB öğretmen İl içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

İl içi tayin sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde erişime açılacak. Atamalar valiliklerce gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "https://personel.meb.gov.tr/" internet adresinden yapılacak duyuru sonrası atama tayinlerinin ilan edilmesi bekleniyor.

Öğretmen il içi atamaları nasıl yapılacak?

İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.

#öğretmen
#tayin
#il içi atama sonuçları
#meb
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