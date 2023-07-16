MEB Öğretmen il içi atama sonuçları
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değişikliği ile mazerete bağlı atama takvimini geçtiğimiz günlerde paylaşmıştı.
İl içi yer değiştirme başvuruları
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, il içi yer değiştirme başvuruları 13- 17 Temmuz 2023 tarihleri arasında alınacak.
MEB öğretmen İl içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?
İl içi tayin sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde erişime açılacak. Atamalar valiliklerce gerçekleştirilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın "https://personel.meb.gov.tr/" internet adresinden yapılacak duyuru sonrası atama tayinlerinin ilan edilmesi bekleniyor.
Öğretmen il içi atamaları nasıl yapılacak?
İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.