Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği enflasyon rakamı açıklandı. 6 aylık enflasyon rakamları sonrası refah payı öncesi zam oranı belli oldu. Memur ve memur emeklileri sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla yüzde 17,77, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 19,77 zamma hak kazandı. Kesin zam oranı refah payı eklenmesiyle netleşecek. Memur ve emekli zamlarına ilişkin kanun teklifi bugün Meclis'e sunulacak.





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını ve düzenlemenin temmuz ayında TBMM'den geçeceğini duyurdu. En düşük memur maaşı şu an 12 bin 632 lira seviyesinde. Bu tutar Başkan Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda 22 bin TL'ye çıkarılacak. Böylece en düşük memur maaşına yaklaşık %74 oranında zam yapılmış olacak.

Uzman öğretmenler ne kadar maaş alacak?

Öğretmen, polis, hemşire ve diğer meslek gruplarına %30, 40 ve 50 oranında zam yapılması halinde maaşlar şu şekilde olacak:

Uzman öğretmenler mevcut Ocak zammı ile beraber 1/4 derecesinde 18 bin 246 lira maaş alıyor. Temmuz zam oranı %30 olması durumunda yeni maaşı 23 bin 720 TL olacak,

%40 zam olması durumunda 7298 TL artarak 25 bin 544 TL olacak.

Öğretmen maaşı ne kadar?

Normal öğretmen olarak 1/4 görev yapan öğretmenler 15 bin 793 TL maaş alıyor.

%30 zam durumunda 20 bin 531 TL,

%40 zam durumunda 22 bin 110 TL,

%50 zam durumunda ise 23 bin 690 TL olacak.

Güncel öğretmen maaşı ne kadar?

2023 Ocak-Haziran döneminde uygulanan yüzde 30 zammın ardından 1/4 öğretmen maaşı 15.965 TL oldu. Ocak zammından sonra en düşük öğretmen maaşı ortalama 12 bin 400 TL bandına yükseldi.

2023 Temmuz zammı memur maaşları ne kadar oldu?

Öğretmen, doktor, polis, başkomiser, uzman öğretmen, hemşire, önlisans, lisans ve ortaöğretim mezunu memurlar yeni dönemde alacakları zam oranları haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla netlik kazandı. Memur enflasyon farkına yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı ilave edilerek refah payı hariç memur zammı yüzde 16,77 oldu.

Genel Müdür maaşı 38.752 liradan 6 bin 886 lira artışla 45 bin 638 lira oldu.

Şube Müdürü maaşı 20 bin 602 liradan 3 bin 661 lira artışla 24 bin 263 liraya yükseldi.

Polis memuru maaşı 17 bin 871 liradan 3 bin 176 liralık artışla 21 bin 47 liraya çıktı.

Doktor maaşı 24 bin 509 liradan 4 bin 355 lira artışla 28 bin 864 liraya yükseldi.



