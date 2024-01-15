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Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme tercih başvuruları başladı! 2024 Öğretmen eş durumu tayin başvuruları nasıl yapılacak?

2024 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Tercih Başvuruları bugün itibari ile başladı. Başvurular, mazeretleri sebebiyle görev yerlerinden ayrılacak öğretmenlerin yerine atama yapılabilmesi bakımından, yer değiştirme takviminde belirtilen tarihler arasında iki aşamalı olarak alınacaktır. Peki, Öğretmen eş durumu tayini 2024 kontenjan bilgisi açıklandı mı, tayin başvurusu nasıl yapılır? Mazerete bağlı yer değiştirme başvuru formu 2024 ve ayrıntılar haberimizde.

13:53 - 15/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Öğretmen tayinleri
Öğretmen tayinleri

Öğretmenler için mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başladı. Başvurular, mazeretleri nedeniyle görev yerlerinden ayrılacak öğretmenler için geçerli olacak. Peki, 2024 Öğretmen eş durumu tayin başvuruları nasıl yapılacak?

2024 Öğretmen eş durumu tayin başvuruları ne zaman?

Millî Eğitim Bakanlığınca kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazereti ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişikliği ön başvuru ve tercih başvuru tarihleri geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Başvurular başladı. 13-17 Ocak tarihlerinde devam edecek.

Mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları nasıl yapılır?

Tercih başvuruları ise 13-17 Ocak 2024 tarihleri arasında "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerindeki "MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu" doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecektir. Başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecektir.

Yer değiştirme atamaları ne zaman yapılacak?

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, atamalar 18 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri, 19 Ocak 2024 tarihi itibarıyla yapılacak.



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