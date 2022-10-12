Öğretmen ve öğrenciler için umre kayıtları başlıyor!

Diyanet İşleri Başkanlığının öğrenci ve öğretmenlere özel olarak düzenlediği umre turları için kayıt dönemi başladı. Ara tatilde düzenlenecek olan 7 günlük umre programı için kontenjanın sınırlı sayıda olduğu ve taksit imkanının da sunulduğu bildirildi.

UMRE BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Başvuru için buraya tıklayınız.

Öğretmen ve öğrenciler için umre başvurusu ile ilgili bütün detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

UMRE BAŞVURUSU HANGİ TARİHLERDE ALINACAK?

Öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik birinci dönem ara tatilinde düzenlenecek olan 7 günlük umre programı için başvurular, 11-28 Ekim arasında alınacak. Kontenjanın sınırlı sayıda olduğu ve taksit imkanının da sunulduğu umre programına başvurular, il ve ilçe müftülükleri ile e-devlet üzerinden yapılabilecek.

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UMRE’YE NE ZAMAN GİDİLECEK?

Birinci dönem ara tatilinde 7 günlük umre programı

Bu umre programına katılanlar, 12 Kasım’da yola çıkacak ve 19 Kasım’da da yurda dönmüş olacak.

Yarıyıl tatilinde 7 ve 11 günlük umre programı

Diyanet İşleri Başkanlığınca, 2023 yılı yarıyıl tatilinde öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik 7 ve 11 günlük düzenlenecek olan umre programı kapsamında gidişler, 20 Ocak 2023 tarihi itibariyle gerçekleştirilecek. Bu umre programı için son başvuru tarihi ise, 22 Aralık olarak belirlendi.

Üniversite öğrencilerine yönelik umre programı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 ve 2023 yılı umre organizasyonları kapsamında, üniversite öğrencilerine yönelik de 7 günlük umre programları düzenleyecek. Dört tur şeklinde düzenlenecek umre programları, 3 Aralık 2022 ile 19 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.