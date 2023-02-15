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MEB ve Diyanet'teki eğitimciler, eğitime verilen arada ek ders ücretinden yararlandırılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Diyanet İşleri Başkanlığındaki eğitimcilerden resmi görevi bulunmayıp ek ders ücreti karşılığında çalışanlar, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle eğitime ara verilen günlerde, üzerlerindeki görevleri yapmış sayılacak ve ek ders ücretinden yararlandırılacak. Peki, ek ders ücreti ne kadar, ne zaman alınacak?

08:49 . 15/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
MEB ve Diyanet ek ders ücretleri

MEB ve Diyanet ek ders ücretleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Diyanet İşleri Başkanlığındaki eğitimcilerden resmi görevi bulunmayıp ek ders ücreti karşılığında çalışanlar, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle eğitime ara verilen günlerde, üzerlerindeki görevleri yapmış sayılacak ve ek ders ücretinden yararlandırılacak.

MEB VE DİYANET EĞİTİMCİLERİNE ÖDENECEK EK DERS ÜCRETİNE İLİŞKİN KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

"Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" ile "Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" başlıklı Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, MEB ve Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki eğitimcilerden resmi görevi bulunmayıp ek ders ücreti karşılığında çalışanlar, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle eğitim ve kurslara ara verilen günlerde, üzerlerinde bulunan ek ders görevlerini yapmış sayılarak ek ders ücretinden yararlandırılacak.

Karar, 6 Şubat 2023'ten itibaren geçerli olacak ve yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

2023 EK DERS ÜCRETİ NE KADAR?

Ek ders ücreti 2023 yılının Ocak-Haziran döneminden geçerli olmak üzere %30 zamla brüt 60,72 liraya yükseldi.

#DEPREM
#Diyanet işleri Başkanlığı
#EĞİTİM
#EK DERS
#Mİlli Eğitim Bakanlığı
1 saat önce
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MEB ve Diyanet'teki eğitimciler, eğitime verilen arada ek ders ücretinden yararlandırılacak
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