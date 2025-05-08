Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvurularına ilişkin takvimi ve uygulama esaslarını duyurdu.

Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirmeleri için yapacakları başvurular 12-16 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirmelerinde atamalar ise 20 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme boş norm kadro atmaları ne zaman?

Bu yıl ilk kez devreye alınacak uygulamada, tercihine yerleşemeyen öğretmenlerden, ilk iki tercihinde yer alan eğitim kurumlarında boş norm kadro oluşması durumunda atanmak üzere sıra kaydı oluşturulacak ve bu kayda göre 18 Haziran ve 11 Ağustos tarihlerinde atamalar gerçekleşecek.

Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme atama başvuru şartları nedir?

Bu kapsamda başvuruda bulunacak öğretmenlerin, halen görev yaptıkları eğitim kurumunda 30 Eylül'den itibaren en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmaları gerekiyor.