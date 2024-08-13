Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için süreç devam ediyor. Öğretmen atamasında başvurular 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınmış, sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Haziran ayında açıklanmıştı. Sözlü mülakatlar 1 Temmuz'da başlanmıştı. Peki; MEB Öğretmen ataması mülakat sonuçları açıklandı mı? 20 bin Sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte bilgiler.