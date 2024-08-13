Milli Eğitim Bakanlığı MEB’den 2024 Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Tercih Başvurularına İlişkin açıklama yaptı.
2024 Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Başvuruları Başladı Mı?
2024 Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu kapsamında 10 Ağustos 2024 tarihinde tercih başvuruları başlamıştır. Bu aşamada tercih ekranındaki kontenjan listesinde yer alan fakat tercih edilemeyen kurumların (Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liseleri) bulunduğu tespit edilmiştir. Gerekli güncelleme yapılmış olup öğretmenler tercih başvurularını 15 Ağustos 2024 (Saat 16.00) tarihine kadar güncelleyebilecektir.