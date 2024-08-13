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Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme tercihleri başladı mı? MEB'den beklenen açıklama geldi

2024 yaz tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu kapsamında 10 Ağustos 2024 tarihinde tercih başvuruları başladı. Peki öğretmenlerin yer değiştirme kontenjanları açıklandı mı, hangi liseler tercih edilecek?

09:09 - 13/08/2024 الثلاثاء
Yeni Şafak
MEB öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başuruları
MEB öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başuruları

Milli Eğitim Bakanlığı MEB’den 2024 Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Tercih Başvurularına İlişkin açıklama yaptı.

2024 Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Başvuruları Başladı Mı?

2024 Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu kapsamında 10 Ağustos 2024 tarihinde tercih başvuruları başlamıştır. Bu aşamada tercih ekranındaki kontenjan listesinde yer alan fakat tercih edilemeyen kurumların (Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liseleri) bulunduğu tespit edilmiştir. Gerekli güncelleme yapılmış olup öğretmenler tercih başvurularını 15 Ağustos 2024 (Saat 16.00) tarihine kadar güncelleyebilecektir.


#MEB
#öğretmen yer değiştirme başvurusu
#mazerete bağlı yer değiştirme
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