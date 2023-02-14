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Anaokulları ne zaman açılacak?

Anaokullarıyla ilgili beklenen açıklama MEB'den geldi. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyetlerini sürdüren okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim öğretim faaliyetlerine başlanılacak tarih merak ediliyor. Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrası tüm illerdeki okulların 20 Şubat’a kadar tatil edilmesi kararı alınmıştı. Kreş ve anaokullarının açılma tarihi ailelerin gündeminde yer alıyor. Peki anaokulları ve kreşler ne zaman açılacak?

16:00 . 14/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Anaokulları ne zaman açılacak?

Anaokulları ne zaman açılacak?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası okullar tatil olurken, Türkiye Özel Okullar Derneği anaokullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt verdi.

ANAOKULLARI VE KREŞLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık.

Çünkü Türkiye'deki tüm gönüllü öğretmenlerimiz deprem bölgesinde. 10 binlerce öğretmenimiz sahada. Dolayısıyla bu süreci aksatmamak için tüm Türkiye'de, 71 ilde 13 Şubat'a kadar olan yarıyıl tatilini 1 hafta daha uzatıyoruz.

71 İLDEKİ ÖZEL OKUL ÖNCESİ KURUMLAR

Milli Eğitim Bakanlığı alınan kararın gerekçesini şöyle açıkladı: "Hem deprem bölgesindeki yardım faaliyetlerine destek olmak isteyen hem de çalışan anneler tarafından, mesai saatlerinde çocuklarını bırakabilecekleri bir yer bulamadıkları gerekçesiyle okul öncesi kurumların açılması yönünde yoğun taleplerin olduğu Bakanlığımıza ulaşan yazılardan anlaşılmaktadır.

Bu nedenle Afet bölgesindeki 10 il dışında 71 ilimizde, özel okul öncesi eğitim kurumlarının 13 Şubat Pazartesi tarihinde eğitim öğretime başlamaları uygun görülmüştür. "


#anaokulu
#kreş
#anaokulları açılışı
16 dakika önce
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Anaokulları ne zaman açılacak?
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