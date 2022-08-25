MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi: Okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak sorusu öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanıyor. 17 Haziran’da karne alan milyonlarca öğrenci yaz tatilinin keyfini çıkartmaya devam ederken bir yandan da okulların açılmasına ne kadar kaldı? Okullar ne zaman ayın kaçında açılacak? sorularını da sormadan edemiyor. İşe MEB 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi.

Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı için geri sayım başladı. Ağustos ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde öğrenci ve veliler okulların açılış tarihini merak ediyor. Peki okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek? Okulların açılmasına ne kadar kaldı? İşte MEB 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi.

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Okullar ne zaman açılacak 2022?

Okullar ne zaman açılacak sorusu milyonlarca öğrenci ve ailesini yakından ilgilendiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı iş takviminde yer alan okulların açılacağı tarih binlerce kişi tarafından merak ediliyordu. MEB’in takvimine göre okullar 12 Eylül Pazartesi günü açılacak.

2022 ilk ara tatil ne zaman olacak?

12 Eyül'de açılacak olan okullarda yarıyıl tatili 14-18 Kasım 2022 ilk ara tatil yapılacak.

2022-2023 yarıyıl tatili ne zaman?

23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'de ise ikinci ara tatil yapılacak. 16 Haziran 2023'de ise okullar kapanacak.

Uyum haftası ne zaman başlayacak 2022-2023?

9. sınıf öğrencileri, ilkokul birinci sınıf, okul öncesi, imam hatip ortaokullarının 5'nci sınıf öğrencileri ve hazırlık sınıfı öğrencileri, yeni girdikleri ortama kısa sürede uyum sağlamaları açısından 5-11 Eylül tarihlerinde uyum eğitimi için okulda hazır bulunacak.

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