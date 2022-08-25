Gündem ÖNDER sapık diyerek imam hatiplileri hedef alan Gülşen için harekete geçti 81 ilde suç duyurusunda bulunulacak
İSTANBUL

ÖNDER 'sapık' diyerek imam hatiplileri hedef alan Gülşen için harekete geçti: 81 ilde suç duyurusunda bulunulacak

Sahne aldığı mekanda bir kişiden söz ederken "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor." ifadelerini kullanan Gülşen, Türkiye'yi ayağa kaldırdı. İmam Hatip okullarını ve mensuplarını hedef alarak skandal bir yakıştırma yapan Gülşen'e tepkiler devam ederken ÖNDER İmam Hatipliler Derneği de harekete geçti. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Gülşen hakkında 81 ilde Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖNDER sapık diyerek imam hatiplileri hedef alan Gülşen için harekete geçti: 81 ilde suç duyurusunda bulunulacak
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği

İstanbul Yenikapı'da verdiği konser sırasında LGBT bayrağı açan şarkıcı Gülşen yeni bir skandala imza attı. Gülşen'in bir kişiyle ilgili "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor." dediği anlar Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Gülşen'in bu açıklamasının ardından hakkında soruşturma açılırken ÖNDER İmam Hatipliler Derneği de skandal sözlere karşı harekete geçti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, İmam Hatip okullarını ve mensuplarını hedef alarak skandal bir yakıştırma yapan Gülşen'i kınayarak suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Öte yandan saat 14.00'te ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Merkezinde bir basın açıklaması yapılacağı duyuruldu.

ÖNDER tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bir konseri sırasında imam hatip okullarına, bu okullarda okuyan öğrenci ve öğretmenlere yönelik çirkin itham ve iftiralarda bulunan Gülşen hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuyoruz.

İstanbul Adliyesi’ndeki suç duyurumuzla eş zamanlı olarak Türkiye’nin 81 ilindeki dernekler de suç duyurularını savcılıklara iletecek.

Gülşen isimli bir şahsın konser sırasında İmam Hatip okullarına, bu okullarda okuyan öğrenci ve öğretmenlere yönelik çirkin itham ve iftiralarda bulunması toplumu alenen kin ve düşmanlığa sevk etmektir.

İmam Hatip Okullarının mensuplarına ve mezunlarına aynı zamanda toplumun tamamına saygısızlıktır.

Bu çirkin ithamı ve iftirayı söz konusu şahsın kendisine aynen iade ediyor, İmam Hatip okullarına ve mensuplarına yönelik bu saygısızlığından dolayı kendisini şiddetle kınıyoruz. Bu terbiyesizliği asla sineye çekmeyeceğimizi, hukuk önünde hesap soracağımızı kamuoyuna duyuruyoruz.

Toplumumuzu, aile yapımızı ve neslimizi ifsad etmeyi kendisine vazife bilen bu saygısız şahıs için tüm İmam Hatip Okulu mezunlarını ve mensuplarını, halkımızı hukuk önünde hesap sormaya davet ediyoruz.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği olarak bugün tüm illerimizde cumhuriyet savcılıklarına giderek suç duyurusunda bulunacağız. Öncesinde bir basın açıklaması yapacağız.

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