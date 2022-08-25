​Gülşen hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan gözaltı kararı verildi.

"Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Gülşen, polisler tarafından gözaltına alınarak mevcutlu olarak ifade vermek için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na götürülecek.
Ayrıntılar geliyor....
"Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Gülşen, polisler tarafından gözaltına alınarak mevcutlu olarak ifade vermek için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na götürülecek.
Ayrıntılar geliyor....
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