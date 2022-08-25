Gündem Gülşen hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan gözaltı kararı verildi
POLİTİKA

Gülşen hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan gözaltı kararı verildi

İstanbul Yenikapı'da verdiği bir konserde LGBT bayrağı açan şarkıcı Gülşen’in nisan ayında verdiği bir konserde İmam Hatip'te okuyanlara yönelik çirkin ifadeleri sosyal medyaya bomba gibi düştü. Gülşen konser esnasında "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" ifadelerini kullanarak İmam Hatiplileri hedef aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görüntülerin ardından harekete geçti. Gülşen için İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne yazı gönderdi. Gülşen'in yaptığı konuşma tespit edilip tutanağa dökülecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gülşen hakkında Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama suçundan gözaltı kararı verildi
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"Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Gülşen, polisler tarafından gözaltına alınarak mevcutlu olarak ifade vermek için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na götürülecek.

Ayrıntılar geliyor....

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