Ramazan Bayramı bu yıl 10-11-12 Nisan tarihlerinde idrak ediliyor. Bayram tatili ise toplamda 9 gün olarak kutlanıyor. Okullarda bahar dönemi, ara tatili ile bayram tatili aynı döneme denk geldi. Peki, okullar ne zaman başlayacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

5 Nisan cuma günü ikinci ara tatil sebebiyle okullar kapandı. Eğitim öğretim faaliyetlerine verilen aranın süresi ise bayram tatili sebebiyle Gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada 8-9 Nisan tarihinin idari tatil olduğunu duyurmuştu.

İdari tatilden kamu kurumu çalışanları yararlanacak. Normal şartlarda öğretmenlerde kamu çalışanı olduğundan ek olarak tatil yapabiliyor. Ancak Ramazan Bayramı ve ara tatil benzer tarihlere geldiğinden tatil planlanan takvimden uzun sürmeyecek.

Okullarda eğitim öğretim faaliyetleri 15 Nisan Pazartesi günü devam edecek. Ara tatiller hafta sonu ile beraber toplam 9 gün sürecek.

İKİNCİ ARA TATİL 9 GÜN MÜ SÜRECEK?

5 Nisan Cuma günü okullarda eğitim öğretim faaliyetlerine ara tatil sebebiyle ara verildi. Okulların kapanması sonrası gözler ara tatil süresine çevrildi. Cumartesi ve pazar günleri dahil edildiğinde 16 milyon öğrenci toplam 9 gün tatil yapacak. İşte, okulların kapalı olduğu günler;

6 Nisan Cumartesi (hafta sonu tatili)

7 Nisan Pazar (hafta sonu tatili)

8 Nisan Pazartesi

9 Nisan Salı

10 Nisan Çarşamba

11 Nisan Perşembe

12 Nisan Cuma

13 Nisan Cumartesi (hafta sonu tatili)

14 Nisan Pazar (hafta sonu tatili)







