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Okullar ne zaman açılıyor, hangi gün başlıyor? İlkokul, ortaokul, liselere 2. nisan ara tatil ne zaman bitiyor?

Okullar ne zaman açılıyor, hangi gün başlıyor? İlkokul, ortaokul, liselere 2. nisan ara tatil ne zaman bitiyor?

10:212/04/2025, الأربعاء
Yeni Şafak
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Okullar ne zaman açılacak?
Okullar ne zaman açılacak?

2024-2025 eğitim yılının ikinci ara tatili, Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk geldi. Milyonlarca öğrenci için hem bayram tatili hem de ara tatil devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, ara tatil 15 Nisan Pazartesi günü sona erecek. Öğrenciler 16 Nisan Salı günü ders başı yaparak ikinci döneme kaldıkları yerden devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatil takvimini duyurdu. 8 Nisan’da başlayan tatil, 15 Nisan Pazartesi günü sona erecek. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için okullar 16 Nisan Salı günü yeniden açılacak ve ikinci dönem kaldığı yerden devam edecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

2. Dönem ara tatili 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Hafta sonu tatilinin ardından ise 7 Nisan 2025 Pazartesi günü okullar açılacak.

YAZ TATİLİ 2025 NE ZAMAN?

Yaz tatili 20 Haziran 2025 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla birlikte başlayacak.

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