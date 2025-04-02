Okullar ne zaman açılıyor, hangi gün başlıyor? İlkokul, ortaokul, liselere 2. nisan ara tatil ne zaman bitiyor?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatil takvimini duyurdu. 8 Nisan’da başlayan tatil, 15 Nisan Pazartesi günü sona erecek. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için okullar 16 Nisan Salı günü yeniden açılacak ve ikinci dönem kaldığı yerden devam edecek.