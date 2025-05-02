Okullar ne zaman, erken mi kapanacak 2025? Yaz tatili bu yıl erken tarihe mi çekildi?

2024-2025 eğitim öğretim yılı tüm hızıyla devam ederken, öğrenciler ve veliler yaz tatili tarihine odaklandı. Özellikle bu yıl Kurban Bayramı'nın haziran ayına denk gelmesi, “okullar erken mi kapanacak?” sorusunu gündeme taşıdı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından dönem başında yayımlanan resmi takvime göre, okullar 14 Haziran 2025 Cuma günü yaz tatiline girecek.
2025 yılı yaz tatili için geri sayım başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin merakla beklediği okulların kapanış tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sene başında yayımlanan takvimle netleşti.
Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulayacağı çalışma takvimini dönem başında il ve ilçe müdürlüklerine gönderdi. Takvimde değişiklik yapılması gündemde bulunmuyor.
Eylül ayında başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran cuma günü ikinci dönemin tamamlanmasıyla son bulacak.
Yaz tatili 20 Haziran’dan itibaren başlayacak. Yapılan açıklamada bazı basın ve yayın organlarında yer alan “MEB bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor” iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
Bu iddiaların yalanlanmasının ardından bazı kaynaklarda ise yaz tatilinin kısaltılmasına yönelik adımlar atılacağı ifade edildi. Yaz tatili normal şartlarda yaklaşık 3 ay sürüyor.
20 Haziran’da okulların kapanmasıyla başlayacak yaz tatilinin kısaltılması gündemde bulunmuyor. Haziran ayında okulların kapanmasının ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025’te başlayacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bu tarihe kadar yaz tatillerini yapacak.