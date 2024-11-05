Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı dönemine ilişkin takvimi güncelledi. Buna göre, birinci dönem ara tatili 11-15 Kasım 2024’te yapılacak. Peki okullar ne zaman kapanacak? İşte yarıyıl (sömestr), ikinci dönem ara tatil günleri…
Hem öğrenciler hem de veliler yarı yıl tatillerini planlamak için sömestr (yarıyıl), ikinci dönem ara tatil günleri ile okulların kapanacağı günü merak ediyor.
2025 Birinci Ara Tatil Ne Zaman?
Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024’te yapılacak.
2025 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman?
Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.
2024-2025 İkinci Dönem Ne Zaman Başlıyor?
İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.
2024 - 20025 İkinci Dönem Ara Tatili Ne Zaman?
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.
2025 Okullar Ne Zaman Kapanacak?
9 Eylül 2024 Pazartesi başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılı, 20 Haziran 2025 Cuma sona erecek.