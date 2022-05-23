Okullar ne zaman kapanıyor? 2022 MEB açıklaması

Mayıs ayının gelmesi ve yaz aylarının başlamasıyla birlikte okulların ne zaman kapanacağı ve yaz tatilinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. 2021 Eylül ayı itibariyle eğitim hayatına başlayan milyonlarca öğrenci MEB'in yaz tatili için vereceği tarihi bekliyor. İşte 2022 yaz tatili tarihi ve karna zamanı...
Okullar ne zaman kapanıyor?
- Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlamıştı. 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erdi. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
Karneler ne zaman alınacak?
2021-2022 eğitim öğretim yılı ise 17 Haziran’da sona erecek.