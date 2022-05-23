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Okullar ne zaman kapanıyor? 2022 MEB açıklaması

Veliler, öğrenciler ve öğretmenler tarafından sıkça sorulan ve araştırılan konulardan bir tanesi okulların kapanma tarihi. Yaz tatili başlangıcını heyecanla bekleyen milyonlarca kişi için açıklama MEB'den geldi. Milyonlarca öğrencinin ve velililerin açıklama yüzleri güldürecek. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Karne ne zaman alınacak? Yaz tatili ne zaman? İşte haberin detayları sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman? Karneler ne zaman verilecek? 2022 MEB açıklaması
​Okullar ne zaman kapanıyor?

Mayıs ayının gelmesi ve yaz aylarının başlamasıyla birlikte okulların ne zaman kapanacağı ve yaz tatilinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. 2021 Eylül ayı itibariyle eğitim hayatına başlayan milyonlarca öğrenci MEB'in yaz tatili için vereceği tarihi bekliyor. İşte 2022 yaz tatili tarihi ve karna zamanı...

Okullar ne zaman kapanıyor?

  • Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlamıştı. 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erdi. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

Okullar ne zaman kapanıyor?
Okullar ne zaman kapanıyor?

Karneler ne zaman alınacak?

2021-2022 eğitim öğretim yılı ise 17 Haziran’da sona erecek.

Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili başlangıcı 2022
ÖZGÜN
Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili başlangıcı 2022
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