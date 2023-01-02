Orta gelirliye konut kampanyası detayları belli oldu mu?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"na ilişkin detayları 4 Ocak saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile birlikte yürüttüğümüz orta ve orta üstüne hitap eden bir projemiz var. Ankara’da, İstanbul’da, İzmir’de yaşayan memur kardeşlerimize bu imkanı tanıyalım istiyoruz. Toplumumuzun tüm kesimini kapsayacak bu projemizin, bu yeni konut hamlemizin tüm detaylarını artık tamamladık.” dedi.

Orta gelir grubu konut kampanyası ne zaman başlayacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan orta gelirliye konut kampanyası için heyecanlandıran açıklama geldi. Bakan Kurum tarih verdi ve kampanyanın detaylarını açıkladı. Kurum; "Orta gelir grubu konut kampanyası için son safhaya geldik. Kredi faiz oranları farklı olacak onlar için. Evi olmayana pozitif ayrımcılık yapılacak" dedi. İşte konu hakkında tüm merak edilenler.

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TOKİ Orta Gelir Grubu konut kampanyası ne zaman başlıyor?

Bakan Kurum orta gelirli ailelerin yüzünü güldürecek olan yeni konut kampanyasının detaylarını paylaştı. Bakan Kurum; ''Orta gelirliye konut kampanyası için son safhaya geldik. Yıl sonu ve yeni yılın ilk günlerinde açıklayacağız. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bankalarımızla çalışıyoruz'' dedi.

Konut kredilerinde yeni düzenleme var mı?

Orta gelirliler için yapılacak olan konut projesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Kurum, şunları söyledi:

“Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile birlikte yürüttüğümüz orta ve orta üstüne hitap eden bir projemiz var. Bu proje çerçevesinde sizlerin de sorun yaşadığı, tüketicilerin ev alırken kullanacakları konut kredilerine ilişkin uzun zamandır bir çalışma yapıyoruz. İstiyoruz ki bir taraftan konut arzını artıralım. Yüklenicilerimiz, müteahhitlerimiz yeni projeleri yapsınlar. Onlara bu işleri yapacak finans desteği sağlayalım.

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