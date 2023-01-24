Orta gelirliler için açıklanan konut kampanyasının maliyeti belli oldu. Hazine, kampanyaya sadece bu yıl 2.75 milyar lira destek sağlayacak. 2025 yılına kadar verilen destek 18.22 milyar lirayı bulacak. 15 yıl vadeli planda ilk üç yıl verilen Hazine katkısının ise 85’inci taksitten itibaren geri alınması öngörülüyor.

ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASINDA GERİ ÖDEME NASIL OLACAK?

Orta gelirli vatandaşların konut sahibi olması için hazırlanan Yeni Evim Projesi'nin altyapısını oluşturan yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin yasa teklifinin etki analizine göre 50 bin konut için Hazine katkısı bu yıl 2 milyar 750 milyar, 2023, 2024 ve 2025 yılları için toplam 18 milyar 220 milyon lira olacak.

SABİT ÖDEMELİ, 15 YIL VADELİ

Program ilk aşamada sabit ödemeli ve 15 yıl vadeli olacak. 15 bin lira hane geliri, 1.1 milyon lira konut satış bedeli ve yüzde 0.69 faiz oranı varsayımında vatandaşların ödeyeceği yaklaşık taksit tutarı, ilk yıl için 4 bin 500 lira, ikinci yıl için 5 bin 400 lira, üçüncü yıl için 6 bin 500 lira düzeyinde olacak.Yeni Konut Finansmanı Programı kapsamında uygun koşullarda sağlanacak finansman için Hazine uygun finansman enstrümanlarıyla kaynak sağlayacak. Etki analizine göre, vatandaşların kullanacakları konut finansmanlarında, ilk 3 yıl boyunca gelirlerinin belirli bir düzeyinde taksit ödemesi yapabilmeleri için Hazine tarafından geri ödeme koşuluyla ve yüklenici tarafından geri ödemesiz katkı sunulacak.

0.69, 0.79 VE 0.99 FAİZ ORANLARI

Düzenlemeyle program kapsamında faiz oranı, kâr payı, vade, finansman tutarı, hane gelirine ilişkin sınırlamalar gibi özelliklerin belirlenebilmesi için Cumhurbaşkanı'na yetki veriliyor. Program çerçevesinde ilk aşamada 2 milyon liraya kadar 0.69, 2 milyon lira ile 4 milyon lira arası için 0.79, 4 milyon lira ile 5 milyon lira arasındaki krediler için 0.99 faiz oranı, kâr payı ile finansman kullandırılması planlanıyor.

HEDEF 100 BİN KONUT

Program kapsamında bu yıl 100 bin konut için finansman kullanılması ve bu konutların yaklaşık yarısının bankalar tarafından esnek ödeme planı ile sunulacağı öngörüldüğünde, 50 bin konut için kullanılacak finansman için Hazine katkısı sağlanacak.

İlk 3 yıl için Hazine katkısı projeksiyonuna göre, 2023 yılı için Hazine katkısının toplam maliyetinin 2.75 milyar lira olması bekleniyor. 100 bin konutun tamamı için Hazine katkısı alınması durumunda ise bu tutar en fazla 2 katına çıkabilecek. Hazine katkısının maliyetinin, 50 bin konut için 2024 yılında 8 milyar 580 milyon lira, 2025 yılında 6 milyar 890 milyon lira; 2023, 2024 ve 2025 yıllarında toplam 18 milyar 220 milyon lira olması bekleniyor.

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