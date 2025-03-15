Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2023-2024 eğitim-öğretim yılında uygulanmaya başlanan ortak sınavlar, bu yıl da geniş kapsamıyla devam ediyor. Peki, 2. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman yapılacak?