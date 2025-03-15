Milli Eğitim Bakanlığı 2.dönem 1.ortak sınav tarihleri duyuruldu. Geçtiğimiz yıl 6. ve 9. sınıflarda Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar, bu yıl 7. ve 10. sınıfları da kapsayacak şekilde genişletildi. Milyonlarca öğrenci ve veli, yaklaşan sınav tarihlerini arama motorlarında sorguluyor. Peki, MEB 2. dönem 1. ortak sınavları ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2023-2024 eğitim-öğretim yılında uygulanmaya başlanan ortak sınavlar, bu yıl da geniş kapsamıyla devam ediyor. Peki, 2. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman yapılacak?
MEB 2. DÖNEM 1. SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre 2. dönem 1. ortak sınavları mart ayında başlayacak.
MEB'in 2024-2025 eğitim öğretim yılında ortak sınav tarihlerini şu şekilde belirlemişti.
1. dönem 1. sınavlar: 30 Ekim-8 Kasım 2024,
1. dönem 2. sınavlar: 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025,
2. dönem 1. sınavlar: 17-28 Mart 2025,
2. dönem 2. sınavlar: 26 Mayıs-13 Haziran 2025.
MEB YAZILI SINAV PROGRAMI
6. sınıf Türkçe dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,
6. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı,
7. sınıf Türkçe dersi için 27 Mart 2025 Perşembe,
7. sınıf matematik dersi için 28 Mart 2025 Cuma,
9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,
9. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı."