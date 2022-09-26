Özgün Osmangazi Köprüsünden geçen araç sayısı kaç? Köprülerden araç geçiş garantisi son durum
ÖZGÜN HABERLER

Osmangazi Köprüsü'nden geçen araç sayısı kaç? Köprülerden araç geçiş garantisi son durum

Yap-İşlet Devret projeleri ekonomiye katkı sağlıyor. Muhalefetin araç sayıları ve verilen ödeme garantisi konusundaki yalan balonu da bir kez daha söndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Sadece bu ayın 22 gününde Osmangazi Köprüsü'nü günde ortalama 51 bin araç kullandı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde günlük araç geçiş ortalaması 113 binin üzerine çıktı." dedi. Peki Osmangazi Köprüsü geçiş garantisi kaç araç? Yavuz Sultan Selim Köprüsü günlük araç geçiş sayısı oldu?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Osmangazi Köprüsü geçiş garantisi Kaç araç? Yavuz Sultan Selim Köprüsü günlük araç geçiş sayısı
Osmangazi Köprüsü'nden günde kaç araç geçiyor?

Kamu-özel sektör işbirliği ile gerçekleştirilen projeler ekonomiye büyük katkı sağlıyor. Ulaştırma alanında gerçekleştirilen Yap-İşlet-Devret (YİD) olarak bilenen projeler ekonomiye katkının yanı sıra zamandan, akaryakıttan tasarruf ile emilasyonun azaltılmasını da sağlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Osmangazi Köprüsü ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ndeki geçişlere ilişkin son verileri paylaştı.

Osmangazi Köprüsü'nden geçen araç sayısı kaç? Köprülerden araç geçiş garantisi son durum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece bu ayın 22 gününde Osmangazi Köprüsü'nü günde ortalama 51 bin araç kullandı. Araç garanti oranı yüzde 116'ya, garanti rakamının üstüne çıkmış durumda. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde günlük araç geçiş ortalaması 113 binin üzerine çıktı." dedi.

KYK yurt kahvaltı ve akşam yemeği saatleri
ÖZGÜN
KYK yurt kahvaltı ve akşam yemeği saatleri

TOKİ arsa satışı başvuruları başladı mı? Arsa yerleri, fiyatı, başvuru şartları belli oldu!
ÖZGÜN
TOKİ arsa satışı başvuruları başladı mı? Arsa yerleri, fiyatı, başvuru şartları belli oldu!
Şiddeti körüklüyor

'Şiddeti körüklüyor'

Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarına sert tepki.
TOKİ için tarih verdi

TOKİ için tarih verdi

​Sosyal konut projesine başvuru sayısı 5 milyon adayandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğandan çiftçi ve öğrencilere müjde​

​Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında bir yıl geçici çıkarma kararı verildi

​Kalplere dokunan hicret hikayesini çocuklar çok sevdi.
Bursa'nın<br>en lezzetli festivali

Bursa'nın
en lezzetli festivali

Üç gün süren etkinlikte davetliler Bursa mutfağının eşsiz lezzetlerini tatma imkanı buldu.

​Yunan Büyükelçi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

69 ülke Türkiye'den satın alıyor.

'250 bin konut projesinde ilk temel 25 Ekim'de atılacak'

​İşte 24 saat kesintisiz görev yapan araçların özellikleri

​İstanbullular dikkat: İSKİ'den açıklama geldi

MİT'ten Suriye'nin kuzeyine nokta operasyonu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.