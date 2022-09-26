Kamu-özel sektör işbirliği ile gerçekleştirilen projeler ekonomiye büyük katkı sağlıyor. Ulaştırma alanında gerçekleştirilen Yap-İşlet-Devret (YİD) olarak bilenen projeler ekonomiye katkının yanı sıra zamandan, akaryakıttan tasarruf ile emilasyonun azaltılmasını da sağlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Osmangazi Köprüsü ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ndeki geçişlere ilişkin son verileri paylaştı.

Osmangazi Köprüsü'nden geçen araç sayısı kaç? Köprülerden araç geçiş garantisi son durum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece bu ayın 22 gününde Osmangazi Köprüsü'nü günde ortalama 51 bin araç kullandı. Araç garanti oranı yüzde 116'ya, garanti rakamının üstüne çıkmış durumda. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde günlük araç geçiş ortalaması 113 binin üzerine çıktı." dedi.

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