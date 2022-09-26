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KYK yurt kahvaltı ve akşam yemeği saatleri

KYK yardım ücretleri bu yıl yeniden güncellenerek öğrencilere günlük yardım ücreti 25 TL'den 60 TL'ye yükseldi. KYK yurtlarında kalan öğrencilere iki farklı öğün için beslenme yardımı yapılmaktadır. Bu sene Gençlik ve Spor Banlığı KYK yurtlarında barınma hakkı elde eden öğrenciler KYK yemek menülerini araştırıyor. Peki KYK yemek listesinde neler var? KYK yemek saatleri sabah akşam saat kaçta 2022-2023!

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KYK yurt yemek saatleri | KYK sabah kahvaltı saati akşam yemeği saat kaçta? KYK yemek listesi
KYK yurt yemek saatleri sabah, akşam, hafta sonu kaçta?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “KYK yurtlarında kalan öğrencilerimize beslenme yardımını 25 liradan 60 liraya çıkarıyoruz. Beslenme yardımı 1800 TL'ye yükselmiş olacak. Böylece üniversite öğrencilerimize doyurucu bir yemek sunmak için uğraşıyoruz" dedi. Peki KYK yemek saatleri kaçta?

KYK yurtlarında sabah kahvaltısı ve akşam yemeği standart menüler halinde verilecek. Ayrıca yemek menüleri öğrencilerin parmak izi okutularak verilecek.

KYK yurt sabah kahvaltısı saati kaçta?

KYK yurt kahvaltı: Hafta içi 06.30-12.00, hafta sonları ise 06.30-12.30

KYK yurt akşam yemeği saati kaçta?

KYK yurtlarında akşam yemeği: Hafta içi ve hafta sonu 16.00-22.30 saatleri arasında yapılmakta.

KYK yurtlarında hafta sonu yemek var mı?

KYK yurtlarında hafta sonu da yemak var. Hafta içi ve hafta sonu akşam yemeği 16.00 ile 22.30 saatleri arasında verilmektedir.

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