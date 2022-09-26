KYK yurt kahvaltı ve akşam yemeği saatleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “KYK yurtlarında kalan öğrencilerimize beslenme yardımını 25 liradan 60 liraya çıkarıyoruz. Beslenme yardımı 1800 TL'ye yükselmiş olacak. Böylece üniversite öğrencilerimize doyurucu bir yemek sunmak için uğraşıyoruz" dedi. Peki KYK yemek saatleri kaçta?
KYK yurtlarında sabah kahvaltısı ve akşam yemeği standart menüler halinde verilecek. Ayrıca yemek menüleri öğrencilerin parmak izi okutularak verilecek.
KYK yurt sabah kahvaltısı saati kaçta?
KYK yurt kahvaltı: Hafta içi 06.30-12.00, hafta sonları ise 06.30-12.30
KYK yurt akşam yemeği saati kaçta?
KYK yurtlarında akşam yemeği: Hafta içi ve hafta sonu 16.00-22.30 saatleri arasında yapılmakta.
KYK yurtlarında hafta sonu yemek var mı?
KYK yurtlarında hafta sonu da yemak var. Hafta içi ve hafta sonu akşam yemeği 16.00 ile 22.30 saatleri arasında verilmektedir.