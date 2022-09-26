KYK yurt kahvaltı ve akşam yemeği saatleri KYK yardım ücretleri bu yıl yeniden güncellenerek öğrencilere günlük yardım ücreti 25 TL'den 60 TL'ye yükseldi. KYK yurtlarında kalan öğrencilere iki farklı öğün için beslenme yardımı yapılmaktadır. Bu sene Gençlik ve Spor Banlığı KYK yurtlarında barınma hakkı elde eden öğrenciler KYK yemek menülerini araştırıyor. Peki KYK yemek listesinde neler var? KYK yemek saatleri sabah akşam saat kaçta 2022-2023!

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