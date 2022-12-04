Özgün Osmaniye, Kilis, Kars TOKİ arsa kura sonuçları belli oldu mu?
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Osmaniye, Kilis, Kars TOKİ arsa kura sonuçları belli oldu mu?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilecek "İlk Evim, İlk İş Yerim" sosyal konut projesinde arsa için başvurular 15 Kasım’da tamamlandı. Hak sahiplerinin kura ile belirleneceği projede başvuru bedeli 500 lira olacak. Müstakil ve hisse parselli arsa satışı 10 yıl vadeli şekilde yapılacak. 6 bin 500 konut arsasının satışa sunulacağı Osmaniye ve Kars ile 3 bin arsa kontenjanı bulunan Kilis kura çekim tarihleri henüz belli olmadı. Peki Osmaniye, Kilis, Kars TOKİ arsa sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Osmaniye, Kilis, Kars arsa kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Osmaniye, Kilis, Kars TOKİ Arsa Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Osmaniye, Kilis, Kars TOKİ müstakil, hisseli arsa Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi
Osmaniye, Kilis, Kars TOKİ arsa müstakil, hisseli müşterek kura sonuçları isim listesi

TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde ilk evim arsa ve ilk işyerim başvuruları, 10 Ekm 2022 tarihinde başladı ve 15 Kasım 2022 tarihinde sona erdi. Müstakil konutların yapılacağı arsalar, yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 ile 500 metrekare büyüklükte olacak. Buraya yapılacak konutların büyüklükleri ise 105 ile 150 metrekare arasında değişecek. Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak. Konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. Hisseli arsalar 112 bin 500'den başlayan fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle vatandaşa sunulacak. Peki Osmaniye, Kilis, Kars TOKİ arsa kura çekilişleri ne zaman yapılacak? TOKİ Osmaniye, Kilis, Kars arsa kura tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar.

Osmaniye, Kilis, Kars TOKİ arsa kura sonuları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura çekilişi ilk olarak Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan 12 ilde tamamlandı. TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde üçüncü etap kura çekimleri yapılıyor. Osmaniye, Kilis, Kars TOKİ arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

Osmaniye, Kilis, Kars TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Osmaniye, Kilis, Kars kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Osmaniye, Kilis, Kars TOKİ arsa kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak. Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

Osmaniye TOKİ arsa yerleri

Merkez, Düziçi, Kadirli, Sumbas, Toprakkale

Kilis TOKİ arsa yerleri

Merkez, Musabeyli, Polateli

Kars TOKİ arsa yerleri

Merkez, Akyaka, Arpaçay, Digor, Kağızman, Sarıkamış, Susuz

TOKİ arsa tapuları ne zaman verilecek?

TOKİ arsa başvuruları devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, arsa tapu teslimatlarının aralık ayında başlayacağını ve 2 sene içinde de sürecin biteceğini açıkladı. Bakan Kurum ise Kurum ayrıca orta ve üst gelir grubuna yönelik konut projesini de Kasım ayında duyuracaklarını belirtti.

TOKİ müstakil konut arsaları nasıl olacak?
ÖZGÜN
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