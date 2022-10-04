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ÖSYM duyurdu! 2022 Adalet Bakanlığı Sınavları için başvurular başladı! Hakimlik savcılık sınavı başvuru tarihleri!

2022 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-Adli Yargı) ile hakim, savcı ve avukat alımı yapacak. ÖSYM duyurdu! 2022-Adalet Bakanlığı Sınavları için başvuru süreci başladı. ÖSYM, Adli yargı, idari yargı, adli yargı avukat alımı başvurularının alınmaya başlandığını duyurdu. Başvurular 4 Ekim itibariyle başladı. Peki, Adalet Bakanlığı sınavlarına başvurular nasıl yapılır? Adli yargı, idari yargı, adli yargı avukat başvuru şartları neler? İşte ÖSYM Adalet Bakanlığı sınavı başvuru tarihleri.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖSYM Adli Yargı, İdari Yargı ve Avukat sınavı başvuru ekranı: Adalet Bakanlığı sınavları başvuruları ne zaman?
ÖSYM Adalet Bakanlığı sınavları başvuruları ne zaman?

ÖSYM tarafından başvuruları alınacak olan Adalet Bakanlığı Sınavları Adli Yargı, İdari Yargı ve Adli Yargı-Avukat olmak üzere oturumlarla gerçekleşecek. Sınava sayılı günler kala adaylar Adalet Bakanlığı sınavları başvuru tarihleri ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, ÖSYM Adalet Bakanlığı sınavları başvuruları ne zaman? Adalet Bakanlığı Adli Yargı, İdari Yargı ve Avukat sınav başvuru ne zaman?

ÖSYM, 2022 Adalet Bakanlığı hakimlik ve savcılık sınav duyurusu:

ÖSYM sınav takvimi içerisinde bu yıl gerçekleşecek olan sınavların başvuru tarihleri ve sınavın yapılacağı tarihler duyurulmuştu. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde gerçekleşecek Adalet Bakanlığı Sınavları için başvuru sürecinde beklenen tarih geldi. ÖSYM, 2022 Adalet Bakanlığı hakimlik ve savcılık sınavı için başvurularının başladığını duyurdu. ÖSYM’den yapılan açıklama şu şekilde:

  • Adli Yargı, İdari Yargı ve Adli Yargı-Avukat oturumları için başvurular 4 Ekim 2022 Salı günü itibariyle alınmaya başlanacak. Başvuru ücreti sürecin başlamasıyla birlikte ortaya çıkacak. Adaylar başvurularını ÖSYM’nin AİS sayfası üzerinden gerçekleştirebilecekler.

Adalet Bakanlığı Adli Yargı, İdari Yargı ve Avukat sınavı ne zaman?

  • Adli Yargı, İdari Yargı ve Adli Yargı-Avukat oturumları ÖSYM tarafından 26-27 Kasım 2022 tarihlerinde yapılacak. Başvuru işlemlerini gerçekleştiren adaylar sınavlara katılmaya hak kazanacaklar.

ÖSYM Adalet Bakanlığı sınavı başvuru ekranı için tıklayın.

2022-Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat): Kılavuz ve Başvuru Bilgileri

2022-Adli Yargı-Avukat Sınavına; T.C. vatandaşı olan, Hukuk Fakültesi mezunu olup (mezun olduğu lisans programı kodu 3209 olanlar), yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 45 yaşını doldurmamış (doğum tarihi 01.01.1977 ve daha sonra olanlar) adaylar başvurabilecektir. Yabancı bir hukuk fakültesini bitirenlerden Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olanlar da sınava başvurabilirler.

2022-İdari Yargı Sınavına; T.C. vatandaşı olan, yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (doğum tarihi 01.01.1987 ve daha sonra olanlar), Hukuk Fakültesi veya Hukuk Bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İdari Bilimler, İktisat ve Maliye alanlarından en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu adaylar başvurabilecektir.

Yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olanlar ile Hukuk Fakültesi dışında hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olanlar da sınava başvurabilirler. Bu adayların başvurularında mezun olunan lisans alanının geçerliliğine ilişkin kontrol, ÖSYM tarafından yapılmayacaktır.

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